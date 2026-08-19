La principal preocupación del sector está vinculada al abastecimiento para el procesamiento. El 82% de los empresarios encuestados señala que una menor oferta de recursos hidrobiológicos sería uno de los principales efectos del FEN. Foto: referencial / Andina
La principal preocupación del sector está vinculada al abastecimiento para el procesamiento. El 82% de los empresarios encuestados señala que una menor oferta de recursos hidrobiológicos sería uno de los principales efectos del FEN. Foto: referencial / Andina
Por Redacción EC

El fenómeno de El Niño (FEN) genera preocupación entre los empresarios de los sectores pesquero y de alimentos, principalmente por sus posibles efectos sobre el abastecimiento de materias primas e insumos necesarios para sostener estas actividades industriales, según reporta la Encuesta de Opinión Industrial (EOI) del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

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