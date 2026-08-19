El fenómeno de El Niño (FEN) genera preocupación entre los empresarios de los sectores pesquero y de alimentos, principalmente por sus posibles efectos sobre el abastecimiento de materias primas e insumos necesarios para sostener estas actividades industriales, según reporta la Encuesta de Opinión Industrial (EOI) del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

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Según el informe, ocho de cada diez empresarios industriales pesqueros (82%) consideran que el fenómeno de El Niño representa un nivel alto o muy alto de riesgo para sus empresas y para la actividad pesquera.

Esta percepción responde a que el 36% prevé una afectación muy alta, mientras que otro 46% estima que el impacto será alto; en tanto, el 9% considera que la afectación sería moderada y un porcentaje similar prevé un impacto bajo.

La principal preocupación del sector está vinculada al abastecimiento para el procesamiento. El 82% de los empresarios encuestados señala que una menor oferta de recursos hidrobiológicos sería uno de los principales efectos del FEN.

Asimismo, el 55% identificó los cambios en la distribución de especies como otro de los principales impactos, mientras que el 27% advirtió sobre posibles restricciones o suspensión de temporadas de pesca. Un porcentaje similar (27%) señaló la menor calidad de los recursos hidrobiológicos como otro factor de preocupación.

Estos resultados evidencian que el impacto del FEN podría extenderse más allá de las operaciones de las empresas, afectando la disponibilidad, oportunidad y calidad de las materias primas necesarias para sostener la actividad industrial pesquera.

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Alimentos: menor oferta y calidad de materias primas elevan riesgos

Según la encuesta del IEES, el 35% de los empresarios de la industria de alimentos prevé una afectación alta o muy alta del fenómeno de El Niño: el 5% estima un impacto muy alto y el 30% uno alto. Asimismo, el 45% considera que la afectación sería moderada, el 15% la califica como baja, y un 5% prevé incluso un impacto favorable.

En este sector, el principal riesgo identificado es la menor disponibilidad de materias primas agropecuarias, señalado por el 63% de los encuestados. Le sigue la menor calidad de materias primas o ingredientes, mencionada por el 47%.

A ello se suma que el 16% de los empresarios alerta sobre una posible pérdida de la cadena de frío o el deterioro de productos perecibles, mientras que otro 16% identifica posibles alteraciones en la producción pecuaria, que comprende productos como leche, carnes, aves y huevos, entre otros.