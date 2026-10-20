Respecto a los productos financieros externos utilizados para financiar sus actividades, el préstamo bancario es el más empleado, con un 58% de las respuestas. Foto: EC.
Respecto a los productos financieros externos utilizados para financiar sus actividades, el préstamo bancario es el más empleado, con un 58% de las respuestas. Foto: EC.
Por Redacción EC

La disponibilidad y el costo del crédito influyen en las decisiones financieras de la industria nacional. El 37% depende principalmente del financiamiento externo, el 21% combina fuentes externas con recursos propios (mixto), y el 42% acude solo a fondos internos, según la Encuesta sobre Acceso al Financiamiento en la Industria Nacional, elaborada en septiembre de 2026 por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

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