La disponibilidad y el costo del crédito influyen en las decisiones financieras de la industria nacional. El 37% depende principalmente del financiamiento externo, el 21% combina fuentes externas con recursos propios (mixto), y el 42% acude solo a fondos internos, según la Encuesta sobre Acceso al Financiamiento en la Industria Nacional, elaborada en septiembre de 2026 por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Entre las empresas que recurren al financiamiento externo o mixto, el 81% identifica oportunidades de mejora en las condiciones de acceso. La principal preocupación son las tasas de interés, señaladas por el 84% de los encuestados de este grupo. También mencionan los tiempos de desembolso (18%), las comisiones (17%) y las opciones de refinanciamiento (17%).

Respecto a los productos financieros externos utilizados para financiar sus actividades, el préstamo bancario es el más empleado, con un 58% de las respuestas. Le siguen las líneas de crédito bancario (37%), el factoring (23%) y el leasing (20%).

En cuanto al uso de los recursos, el 79% de los industriales que recurren principalmente a fuentes externas o mixtas señala que lo utiliza para capital de trabajo; el 28% lo destina a la inversión en activos fijos, mientras que el 16% lo emplea en innovación y desarrollo y otro 16% en el pago de obligaciones financieras, entre otros fines.

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Los recursos propios mantienen un papel clave

Pese al alto uso de fuentes externas, los recursos propios siguen siendo fundamentales para financiar las operaciones de la industria nacional. El 42% de las empresas encuestadas señala que su principal fuente de financiamiento proviene de recursos internos. Entre estas empresas, el 57% utiliza fondos acumulados en cajas y bancos, el 19% recurre a préstamos de los accionistas y el 14% a utilidades retenidas.

Por otro lado, el 57% de los empresarios que no recurrió a fuentes externas señala que no las necesitaba. En tanto, el 17% considera que los intereses son demasiado elevados y el 6% identifica los trámites engorrosos como una barrera para acceder al crédito.