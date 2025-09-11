SNI: “El común denominador es que el Perú es la estrella de la región”

¿Cuál es su balance del InPerú aquí en Madrid? Usted se unió a la delegación en Madrid.

La asistencia ha sido masiva. En todas las reuniones que hemos tenido mucho público. Hemos conversado con varios empresarios españoles. Hay muchos empresas españolas que ya invirtieron en Perú pero también hay nuevas empresas que van a invertir en Perú; empresas de agua, saneamiento, infraestructura. Hay empresas que quieren aumentar su inversión. El Perú es la estrella de la región.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

¿Lo dice por este viaje o en general?

En general. He ido a varios viajes en misiones comerciales y de política económica, en China, Japón, Chile, Estados Unidos, y ahora en España. El común denominador es que el Perú es la estrella de la región.

¿Por sus cifras macroeconómicas?

Por sus cifras macroeconómicas, por todo lo que está por venir en términos de proyectos y de inversión para infraestructura, agroindustria y minería. La cantidad y variedad de proyectos no las tienen otros países. El interés es muy grande. Ahora necesitamos hacer nuestro trabajo que es, por un lado, destrabar toda esta telaraña de medidas y leyes que nos impiden acelerar. Y por otro lado, hacer nuestro trabajo en materia laboral, en materia tributaria, para que no crezcamos 3,1% o 3,2%, que es muy poco. El Perú puede estar creciendo arriba de 5%.

¿La presencia de tres ministros de Estado durante este ‘roadshow’, el ministro Montero en Londres, la señora León aquí en Madrid, y el ministro Pérez Reyes en ambos destinos, así como la presencia de Julio Velarde, confirman este compromiso que existe del Gobierno?

Sí, por supuesto que sí. Es muy importante no solo la presencia de los ministros y de las autoridades, sino también del sector privado, que es lo importante. Eso le muestra a los empresarios extranjeros que hay una comunión de ideas. Y como tú lo has dicho, la presencia de Julio Velarde es la cereza del postre.

Ayer, alrededor de 100 personas escucharon su exposición.

Es una persona que admiran, lo reconocen en todas partes a donde va como la persona clave para este manejo macroeconómico. Nuestras cifras no las tiene ningún país de la región. Eso lo reconoce el mundo. Los ministros han sido claros; han presentado su cartera de proyectos y la conducción de los temas económicos. El ministro Raúl Pérez Reyes ha mencionado que el déficit fiscal ya está llegando a los niveles de 2,2%.

Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias

La señora Tábata Vivanco, flamante titular de ProInversión, también realizó una exposición.

La verdad es que no la conocía, recién la he conocido hoy día; ha presentado varios proyectos muy interesantes.

Líneas eléctricas, hospitales.

(Asiente) Puertos, aeropuertos y trenes, que tanto necesitamos. Ahora, hay que hacer las cosas más rápido. Nos demoramos mucho en estos proyectos de infraestructura. Eso hay que mejorarlo.