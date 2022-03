Conforme a los criterios de Saber más

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, señaló que el empresariado se mantiene incrédulo ante las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien aseguró que el Gobierno no persigue una constituyente.

“Hubiéramos preferido que lo hagan antes, ahora todo el sector empresarial está más incrédulo”, indicó el dirigente gremial en diálogo con RPP.

Ayer, en conferencia de prensa, el primer ministro Torres aseguró que la gestión del presidente Pedro Castillo no tiene en sus planes promover una asamblea constituyente.

“La política ha sido la misma desde el inicio, no promovemos ni vamos a promover la Asamblea Constituyente, pero eso no significa que los ciudadanos no la pueden promover porque es su derecho, así como oponerse a la Asamblea también es un derecho”, estipuló.

Por su parte, el titular de la SNI explicó que están “incrédulos porque han pasado demasiadas cosas y, además, lo que necesita ver el empresariado es que haya un mejor liderazgo y lo que dice el líder se haga”.

Tercerización y sueldo mínimo

Márquez se mostró en contra del decreto que modifica el reglamento de la tercerización laboral y busca restringir este mecanismo.

“Muchas veces la empresa no se quiere especializar en todo, para eso sirve la tercerización. Nosotros no estamos de acuerdo. Eso se ha hecho fuera de la reunión que tenemos con empresarios, trabajador y Estado”, apuntó.

El ejecutivo subrayó que han solicitado una reunión con el primer ministro para explicarlo su perspectiva sobre el decreto supremo.

Por otro lado, llamó la atención sobre la postura de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, para abordar el incremento de la remuneración mínima vital (RMV).

“La primera vez que nos hemos reunido no se pudo tratar estos temas porque la ministra quería tratarlos de manera extraordinaria, los mismos trabajadores dijeron que no están de acuerdo. Ella dijo que va a comenzar a dar lo que ella piensa”, indicó Márquez.

“[la ministra] tiene que pensar en el 80% de la gente que no tiene trabajo, ningún tipo de protección”, puntualizó.

