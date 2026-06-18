En la ceremonia por el Día de la Industria y el 130 aniversario de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el presidente del gremio industrial, Felipe James Callao, destacó que las recientes elecciones han puesto en evidencia un país dividido y demandó más diálogo, más integración y más oportunidades para todos.

En ese sentido, destacó el avance del Pacto por la Infraestructura y el Desarrollo Productivo, impulsado por la SNI junto con otros gremios empresariales, Proinversión y Cofide, como una estrategia para cerrar brechas territoriales y transformar la inversión en empleo, competitividad y bienestar.

La ceremonia, realizada en la sede del gremio, contó con la presencia del presidente de la República, José María Balcázar; el ministro de la Producción César Quispe, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo; congresistas de la República, ministros de Estado, diplomáticos, así como representantes de gremios empresariales, las Fuerzas Armadas, la academia y empresas asociadas al gremio.

“El sistema actual nos ha permitido crecer, disminuir la pobreza y avanzar en muchos sectores, pero la pregunta que debemos hacernos es si esto es suficiente. La respuesta es no, porque los beneficios de este sistema no llegan a todos los peruanos. No se trata de cambiar el modelo económico en su esencia, sino de corregirlo para que resulte inclusivo y genere oportunidades reales en todos los territorios del país”, afirmó el presidente del gremio.

Agregó que el Perú debe aprovechar las oportunidades que ofrece la reconfiguración de la economía mundial para impulsar una nueva etapa de crecimiento sustentada en la industrialización, la infraestructura, la simplificación regulatoria y el desarrollo territorial.

No obstante, insistió en que para lograr una industrialización competitiva se requiere contar con una infraestructura eficaz y con buen mantenimiento, así como capital humano calificado, mediante formación técnica y profesional.