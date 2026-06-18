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El presidente del gremio agregó que el Perú debe aprovechar las oportunidades que ofrece la reconfiguración de la economía mundial para impulsar una nueva etapa de crecimiento sustentada en la industrialización. (Foto: César Campos/ El Comercio)
El presidente del gremio agregó que el Perú debe aprovechar las oportunidades que ofrece la reconfiguración de la economía mundial para impulsar una nueva etapa de crecimiento sustentada en la industrialización. (Foto: César Campos/ El Comercio)
Por Redacción EC

En la ceremonia por el Día de la Industria y el 130 aniversario de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el presidente del gremio industrial, Felipe James Callao, destacó que las recientes elecciones han puesto en evidencia un país dividido y demandó más diálogo, más integración y más oportunidades para todos.

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