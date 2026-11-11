Encuesta del IEES de la SNI también revela que el 30% de las empresas incrementó su producción y el 38% registró mayores ventas en octubre. (Imagen: Freepik)
Encuesta del IEES de la SNI también revela que el 30% de las empresas incrementó su producción y el 38% registró mayores ventas en octubre. (Imagen: Freepik)
Por Redacción EC

La mayoría de los empresarios industriales considera que el desempeño de la economía peruana será favorable o estable en el próximo trimestre, manteniendo así las expectativas positivas de los últimos meses, según la Encuesta de Opinión Industrial (EOI) de octubre de 2026, elaborada por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

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