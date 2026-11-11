La mayoría de los empresarios industriales considera que el desempeño de la economía peruana será favorable o estable en el próximo trimestre, manteniendo así las expectativas positivas de los últimos meses, según la Encuesta de Opinión Industrial (EOI) de octubre de 2026, elaborada por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

La encuesta también reporta similar expectativa de los empresarios respecto al comportamiento del sector manufacturero. Por otro lado, cerca de la mitad de los empresarios proyecta un panorama positivo para sus empresas y prevé realizar inversiones durante ese periodo, mientras que casi cuatro de cada 10 tiene previsto contratar personal.

Las cifras de la encuesta de cara a los próximos tres meses

En detalle, la EOI del IEES revela que el 41% de los empresarios consultados espera que la situación de la economía peruana mejore en los próximos tres meses, mientras que el 39% considera que se mantendrá y el 20% prevé un escenario desfavorable. En cuanto al sector industrial, el 47% espera una mejora en ese corto plazo, el 30% considera que se mantendrá sin cambios y el 23% anticipa una evolución negativa.

Respecto a sus propias empresas, el 48% de los empresarios proyecta una situación favorable, el 33% espera que se mantenga igual y el 19% considera que su desempeño será negativo en el periodo señalado. En línea con estas expectativas favorables, el 47% de los empresarios consultados por el IEES de la SNI manifestó su intención de realizar inversiones en el próximo trimestre, mientras que el 37% prevé contratar personal adicional durante ese lapso.

Producción y ventas en octubre

Respecto al desempeño reciente de las industrias, el 30% de los empresarios encuestados reportó un mayor nivel de producción en octubre con relación a septiembre, mientras que el 52% indicó que mantuvo su producción en el mismo nivel y solo el 18% señaló una reducción.

En el caso de las ventas, el 38% de los empresarios informó que estas fueron superiores a las registradas en septiembre, considerando tanto el mercado local como las exportaciones. El 40% reportó que sus ventas se mantuvieron y el 22% que estas bajaron.

En cuanto al nivel de utilización de sus instalaciones, el 39% de los empresarios industriales señaló haber operado entre el 76% y el 100% de su capacidad instalada durante agosto y octubre de este año. El 37% reportó un nivel de uso de entre 51% y 75%, mientras que el 16% se ubicó en el rango de 26% a 50% y el 8% dijo haber utilizado hasta el 25%.