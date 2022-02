Conforme a los criterios de Saber más

Durante el 2021 las exportaciones no tradicionales industriales alcanzaron los US$ 8.417 millones, registrando un crecimiento de 39,6% respecto al año 2020, y una variación positiva de 12% en comparación con el periodo 2019, informó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI.

Este repunte en las exportaciones está impulsado por la reactivación económica de nuestros socios comerciales y su necesidad de aprovisionamiento de insumos intermedios para satisfacer sus cadenas de suministro.

Los sectores que superaron sus niveles prepandemia, y que explican el desempeño favorable de las ventas externas, fueron el sidero-metalúrgico (+23,6%), químicos (+22,6%), textiles y confecciones (+21,6%) y minerales no metálicos (+11,3%). Sin embargo, los sectores que aún no recuperan sus niveles prepandemia al cierre del 2021 fueron los productos de madera y papel (-12,6%), pesqueros (-5,6%) y metalmecánico (-3%), resaltó el IEES.

Según representantes del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, las exportaciones de este sector no se verán afectadas por el derrame de petróleo en Ventanilla, debido a que la extracción se realiza principalmente millas adentro de la costa.

A nivel de productos manufacturados, destacaron los mayores envíos de alambres de cobre refinado (+102,1% vs 2019), polos y camisetas de punto (+32,1%), fosfatos de calcio naturales (+25,6%), barras de hierro y acero sin alear (+24%), entre los más importantes.

Las exportaciones manufactureras se destinaron a más de 160 países, teniendo como principales mercados a Estados Unidos (25,7% de participación), Chile (9,5%), Colombia (7,5%) y Ecuador (6,4%). Además, las ventas externas en cada uno de estos cuatro mercados se incrementaron en más del 20% respecto a sus niveles prepandemia.

Cobre refinado

Durante el 2021 las ventas externas de alambre de cobre refinado ascendieron a US$ 398 millones, significando un crecimiento de 94,6% respecto al 2020, y un incremento de 102,1% respecto al periodo prepandemia, informó el IEES de la SNI.

Este resultado positivo se explica por los mayores volúmenes exportados a nuestros socios comerciales (crecimiento de 35,2% vs 2020, y de 33% vs 2019) y por los mayores precios que han ido en línea al alza de la cotización del cobre (pasó de US$ 280 por libra en 2020 a US$ 422 en 2021).

Con esa cifra, agregó el IEES, el alambre de cobre refinado representó el 26.6% del valor exportado del sector sidero-metalúrgico y el 4,8% de las exportaciones industriales, posicionándose como el tercer producto manufacturado con mayores envíos en 2021.

Cabe resaltar que este producto es utilizado como materia prima en la fabricación de cables y conductores eléctricos para la construcción, líneas de transmisión y maquinarias, entre otros.

Los principales mercados de destino fueron Colombia (55,1% participación), Ecuador (13,6%) y Venezuela (8,3%), en donde se incrementaron las ventas externas en 67,8%, 120.7% y 313% vs. 2019, respectivamente. Asimismo, se realizaron mayores requerimientos de Bolivia (+1.162% vs. 2019), Brasil (+558%) y Argentina (+518,%).

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR