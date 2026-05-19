Resumen

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El sector cervecero representa el 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI). (Foto: GEC)
El sector cervecero representa el 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI). (Foto: GEC)
/ LUCERO DEL CASTILLO
Por Redacción EC

La industria cervecera lidera el aporte al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) entre todas las actividades económicas, al concentrar el 56% de la recaudación de este tributo, lo cual representa S/3.584 millones al año.

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