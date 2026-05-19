La industria cervecera lidera el aporte al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) entre todas las actividades económicas, al concentrar el 56% de la recaudación de este tributo, lo cual representa S/3.584 millones al año.

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Esta cifra se dio a conocer en el marco de la cuarta edición del taller “El rol del sector cervecero en el crecimiento del país” de la iniciativa Tierra de Cerveceros, organizado por el Comité Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

En ese sentido, el director institucional del gremio, Antonio Castillo, sostuvo que, si bien en los últimos años la recaudación proveniente de esta industria ha mostrado un crecimiento sostenido, la producción no ha avanzado al mismo ritmo. Ante ello, “consideramos que es necesario revisar las tasas impositivas”, remarcó.

Al analizar el impacto de la industria cervecera en el Perú, el gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI, Dante Carhuavilca, indicó que el sector cervecero representa el 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI), y genera 3,722 empleos directos y miles de puestos indirectos en toda la cadena productiva.

También resaltó que actualmente la industria cervecera cuenta con 321 empresas industriales formales, de ellas el 95% corresponde a microempresas; el 3,7% a pequeñas empresas y el 1,3% a la gran empresa en casi todas las regiones del país.

Por otro lado, el comercio de cerveza involucra a más de 350 mil bodegueros y representa el 30% de sus ingresos, informó la gerente general de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), Gissela La Cruz.

El auge de la cerveza sin alcohol

Por otro lado, se destacó que el segmento de cervezas sin alcohol se ha convertido en uno de los motores de investigación dentro de la industria, y el crecimiento de este rubro cervecero ha llevado a avances técnicos importantes para mantener sabor y calidad.

“El público tiene a su alcance un portafolio cada vez más amplio y balanceado, que responde a nuevas ocasiones de consumo de los peruanos que hoy buscan moderación sin renunciar al sabor de la cerveza”, explicó Rodrigo Gallegos, presidente del Comité de Fabricantes de Cerveza de la SNI y director Legal y Asuntos Corporativos de Backus.