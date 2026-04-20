Resumen

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Con base a cifras del Ministerio de la Producción y del INEI, la SNI subrayó que, dentro del subsector no primario, cada segmento tuvo un comportamiento diferenciado. Foto: Andina/ Referencial.
Con base a cifras del Ministerio de la Producción y del INEI, la SNI subrayó que, dentro del subsector no primario, cada segmento tuvo un comportamiento diferenciado. Foto: Andina/ Referencial.
Por Redacción EC

La industria manufacturera peruana registró un crecimiento de 2,7% en febrero de 2026, impulsada por el subsector fabril no primario, que avanzó 3,6%. En tanto, el subsector fabril primario creció 0,3%, informó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

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