La industria manufacturera peruana registró un crecimiento de 2,7% en febrero de 2026, impulsada por el subsector fabril no primario, que avanzó 3,6%. En tanto, el subsector fabril primario creció 0,3%, informó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Con base a cifras del Ministerio de la Producción y del INEI, la SNI subrayó que, dentro del subsector no primario, cada segmento tuvo un comportamiento diferenciado. De esa manera, la industria de bienes de capital generó los mayores niveles de producción (+9,5%); le sigue la de bienes de consumo (+3,6%) y la de bienes intermedios (+1,4%).

El desempeño de los bienes de capital reflejó un aumento sostenido de la inversión, mientras que los bienes de consumo e intermedios muestran una recuperación de su actividad, destaca el IEES.

Bienes capital

El dinamismo de la industria de bienes de capital se evidencia por su crecimiento durante 18 meses consecutivos, consolidándose como el principal motor de la industria no primaria en 2025 (+40,1%), en contraste con la ligera contracción de los bienes intermedios y de consumo.

Este desempeño responde principalmente al incremento en la construcción de buques y estructuras flotantes, actividad que creció 61,1% en febrero de 2026 y 777,9% en el año anterior, asociado al desarrollo de la industria naval. Otras actividades que registraron incrementos en el mes de análisis fueron la fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas (+136,0%), otros tipos de maquinaria de uso general (39,8%), maquinaria para la explotación de minas y canteras (+29,9%) y equipos de elevación y manipulación (+20,3%), entre otras.

Bienes intermedios

La industria de bienes intermedios comprende productos que se incorporan en los procesos productivos de otros sectores y su crecimiento en febrero de 2026 (+1,4%) reflejó una recuperación parcial de la actividad. Este desempeño se da en un contexto de fluctuaciones en la actividad productiva del sector en los últimos años, ubicándose actualmente en niveles similares a los registrados antes de la pandemia (2019).

A nivel de ramas industriales, alrededor de la mitad de estas registró incrementos en febrero 2026, destacando la fundición de metales no ferrosos (+114,8%), pulpa, papel y cartón (+91,9%), productos refractarios (+89,9%) y actividades de impresión (+48,0%), entre otras.

Bienes de consumo

En relación con la industria de bienes de consumo, el crecimiento registrado en febrero de 2026 (+3,6%) se produce luego de siete meses consecutivos de retrocesos y en un contexto en el que el nivel de producción de este segmento se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, con excepción de 2023, cuando se registró una contracción.

Por otro lado, el desempeño positivo de febrero de 2026 estuvo impulsado por la mayor fabricación de muebles (+25,5%), joyas de imitación y artículos conexos (+15,1%), destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas (+12,9%), vinos (+11,5%) y, prendas de tejido de punto y ganchillo (+8,5%), entre otros.

Sector primario

El IEES de la SNI también resaltó que el crecimiento del subsector fabril primario (+0,3%) se explica por la mayor actividad en las ramas de elaboración de azúcar (+6,1%), la fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos (+3,4%), así como la elaboración y conservación de carne (+1,9%). En contraste, se registraron caídas en la elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (-6,0%) y en la fabricación de productos de la refinación del petróleo (-4,6%).

Primer bimestre 2026

Tras registrar un retroceso de 1,4% en enero de 2026 y un crecimiento de 2,7% en febrero, la industria manufacturera peruana acumuló un incremento de 0,6% en el primer bimestre del año. Este resultado se explica por el desempeño positivo tanto del subsector fabril primario (+0,4%) como del subsector no primario (+0,6%).