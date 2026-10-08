Los Comités de Destilados y Vitivinícola de la SNI consideran que incorporar esta conducta a dicha ley permitirá no solo sancionar con mayor eficacia a los responsables, sino también desarticular estructuras criminales que lucran a costa de la salud, la seguridad y el desarrollo del país. (Foto referencial: Pixabay)
Los Comités de Destilados y Vitivinícola de la SNI consideran que incorporar esta conducta a dicha ley permitirá no solo sancionar con mayor eficacia a los responsables, sino también desarticular estructuras criminales que lucran a costa de la salud, la seguridad y el desarrollo del país. (Foto referencial: Pixabay)
Por Redacción EC

Los Comités de Destilados y Vitivinícola de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) demandaron a las autoridades que se incorpore como delito contra la salud pública en la ley de crimen organizado los delitos de producción o comercialización de bebidas alcohólicas ilegales, debido a que la normativa actual que los tipifica resulta insuficiente.

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