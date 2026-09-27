La producción textil cayó cerca de 29% en agosto y alrededor de 100.000 puestos de trabajo del sector industrial están en riesgo por los efectos del Fenómeno El Niño (FEN), alertó el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James Callao.

Durante una entrevista con el programa Tenemos que hablar de El Comercio, el titular de la SNI señaló que el sector textil viene siendo afectado por el cambio climático, la menor demanda de prendas de temporada, las condiciones de exportación y el ingreso de productos importados a precios que afectan la competencia.

Ante este escenario, planteó mecanismos extraordinarios de refinanciamiento para las empresas textiles y pesqueras, con tasas y plazos que les permitan recuperar su ciclo productivo.

SNI pide acelerar facultades legislativas

El sector textil no es el único rubro afectado; por lo tanto, James invocó a la Cámara de Diputados a acelerar el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo, debido a la proximidad del periodo de mayor impacto del FEN y a la necesidad de implementar medidas frente a la emergencia.

Explicó que el pedido contempla tres grandes objetivos: atender la emergencia ocasionada por el Fenómeno El Niño, fortalecer la seguridad ciudadana y promover el desarrollo productivo, el destrabe de la economía y las inversiones.

En ese sentido, sostuvo que es importante reducir las trabas burocráticas que dificultan la participación del sector privado, sobre todo durante la emergencia. Entre ellas mencionó los procesos vinculados con la recepción de donaciones, la logística y el desaduanaje de bienes destinados a atender a las poblaciones afectadas.

Segundo aumento de la RMV: después del FEN

Alineada a la preocupación por el FEN, el vocero aprovechó en insistir que el gobierno aplace el segundo incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) para después del periodo de mayor impacto del Fenómeno El Niño, considerando las dificultades que enfrentarán las empresas durante los próximos meses.

“Van a ser unos meses muy duros para las empresas y no vamos a estar en condiciones de poder hacer esa segunda parte del aumento”, señaló.

Empresas despliegan apoyo ante el FEN

Durante la edición, el representante de la SNI informó que el sector privado viene desplegando acciones de prevención, mitigación y atención de los efectos del FEN, que incluyen donaciones, apoyo logístico, almacenamiento, transporte y recursos para atender la emergencia, informó James.

Explicó que las empresas asociadas a la SNI vienen canalizando su apoyo a través del Comando Privado frente al Fenómeno El Niño, en coordinación con el Gobierno.

Según detalló, el sector privado dispone de almacenes para guardar bienes destinados a la emergencia y viene colaborando con el transporte de alimentos, medicinas y otros productos. También aporta recursos para combustible y maquinaria requerida en trabajos como la descolmatación de ríos.

“El sector privado está muy activo y coordinando estrechamente con el Gobierno”, afirmó James, quien destacó además la instalación de un PMO en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para fortalecer la coordinación entre el sector público y privado.

Servicios por Impuestos y reinversión de utilidades

James destacó la reciente implementación del mecanismo de Servicios por Impuestos, que permite ampliar la participación privada en acciones de prevención y atención de emergencias que no necesariamente corresponden a obras de infraestructura.

Explicó que esta herramienta responde a las limitaciones identificadas durante los recorridos por diversas regiones, donde las empresas no podían intervenir directamente en determinadas labores, como la descolmatación de ríos o tareas logísticas.

De otro lado, informó que la SNI planteó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una propuesta para promover la reinversión de utilidades en el sector industrial.

La iniciativa plantea que las empresas que obtengan utilidades puedan destinarlas a la adquisición de maquinaria, equipos e infraestructura productiva y acceder a un crédito contra el Impuesto a la Renta. Según explicó, este mecanismo permitiría fortalecer la capacidad productiva y elevar la eficiencia de las empresas manufactureras en el contexto del Fenómeno El Niño.

SNI plantea cambios para facilitar el empleo formal de jóvenes

De otro lado, James también puso énfasis en la necesidad de modernizar la legislación laboral para facilitar el ingreso de los jóvenes al mercado formal.

Explicó que cada año alrededor de 300.000 jóvenes ingresan al mercado laboral y que, desde la perspectiva de la SNI, las actuales condiciones de contratación dificultan su incorporación al empleo formal.

“Tenemos que permitir y facilitar la contratación de jóvenes. No puede ser la legislación laboral tan rígida que nos impida que estos jóvenes encuentren trabajo formal”, sostuvo.

En ese sentido, planteó evaluar un esquema gradual para determinados beneficios y aportes laborales de los trabajadores que recién ingresan al mercado, de manera que las condiciones puedan adecuarse progresivamente a la trayectoria laboral de cada persona.

James sostuvo que será necesaria una articulación permanente entre el Estado y el sector privado para reducir trabas burocráticas, proteger el empleo y mantener la capacidad productiva del país.