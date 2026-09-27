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Resumen

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Fotos: JOEL ALONZO / @photo.gec
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/ JOEL ALONZO
Por Redacción Economía

La producción textil cayó cerca de 29% en agosto y alrededor de 100.000 puestos de trabajo del sector industrial están en riesgo por los efectos del Fenómeno El Niño (FEN), alertó el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James Callao.

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