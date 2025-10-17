El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James Callao, participó en el 36° Encuentro Empresarial del Norte, donde advirtió que, sin vías de comunicación eficientes, el Perú no podrá aprovechar su enorme potencial de desarrollo generado por sus puertos para convertirse en un hub logístico e industrial del Pacífico Sudamericano.

Durante su intervención en el evento realizado en la ciudad de Trujillo, el líder gremial lamentó la falta de planificación en la infraestructura que conecta los puertos del país, señalando que muchas de las vías se encuentran en malas condiciones.

En ese sentido, afirmó que es fundamental integrar el puerto del Callao con el puerto de Chancay y, a su vez, interconectar estos terminales, que son clave para convertirnos en un centro logístico e industrial del Pacífico, con tres corredores bioceánicos.

El presidente de la SNI se refirió al Corredor Norte, que partiría desde Manaos hacia Iquitos por vía fluvial, continuaría hasta Yurimaguas y, desde allí, por carretera hacia alguno de los puertos del norte (Bayóvar, Puerto Eten o Salaverry). “De concretarse, este corredor convertiría al Perú en un punto estratégico para el comercio sudamericano”, remarcó.

También señaló al Corredor Central, que se concretaría a través de un tren Bioceánico; así como al Corredor Sur, que comprendería la carretera Interoceánica Sur hasta el puerto Matarani. “Estos tres corredores permitirían que la producción proveniente de la zona amazónica de Brasil salga por el Pacífico, reduciendo en aproximadamente 15 días el envío de sus productos hacia Asia”, subrayó.

Ante empresarios y representantes de la academia reunidos en el encuentro, el presidente de la SNI también resaltó la relevancia de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) recientemente aprobadas, por su potencial para atraer inversión extranjera y fortalecer la industria nacional. Asimismo, sostuvo que es necesario mantener un shock desregulatorio que impulse la inversión y el comercio en el país.