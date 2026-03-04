Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Han pasado tres días desde que se conoció la interrupción del suministro de gas natural debido a la deflagración ocurrida el pasado domingo en el kilómetro 43 del ducto de Camisea. La paralización de esta vital infraestructura ha puesto en estrés al sector energético peruano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.