Las exportaciones mineras en el primer semestre del año (enero – junio) sumaron US$26.062 millones, representando un crecimiento de 17%, respecto a igual periodo del 2024 (US$22.255 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que, en el periodo de enero a junio 2025, las exportaciones cupríferas ascendieron a US$12.283 millones, lo que significó un incremento de 10,2% con relación a los US$11.142 millones reportados en el primer semestre del 2024.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

LEE TAMBIÉN: Refinería de Talara exporta 209 mil barriles de combustible de alto octanaje a mercados premium



En tanto, las exportaciones auríferas sumaron US$9.600 millones, representando un aumento de 41,3% respecto a los US$6.795 millones registrados entre enero a junio del año pasado.

La SNMPE explicó que, en el periodo de enero a junio 2025, las exportaciones de cobre representaron el 47,1% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro el 36,8%.

Asimismo, anotó que el crecimiento de las exportaciones mineras entre enero a junio se debe principalmente al mayor valor de los envíos de oro (US$2.805 millones más) y cobre (US$1.141 millones más) con relación al primer semestre del 2024. Añadió que las exportaciones mineras explicaron el 65% de las ventas del Perú al exterior durante enero a junio del presente año.

Exportaciones en junio

Las exportaciones mineras peruanas en junio 2025 fueron de US$4.432 millones, lo que reflejó un crecimiento de 12% con relación a similar mes del 2024 (US$3,951 millones), citó la SNMPE.

El gremio detalló que las exportaciones de cobre llegaron a US$2.144 millones en junio último, cifra que significó un incremento de 3,3% al compararse con similar mes del año 2024 (US$2.075 millones).

El aumento de las exportaciones de cobre registrado en junio se sustentó porque el precio creció en 20%, a pesar de que el volumen cayó 14% respecto a igual mes del año pasado.

De otro lado, comentó que las exportaciones de oro sumaron US$1.713 millones en junio del 2025, lo que representó un incremento de 47,9% con relación a similar mes del 2024 (US$1.158 millones).

Las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento de su cotización en 44% y el volumen en 2,7% respecto a junio del 2024.