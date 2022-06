Las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos pagaron al Estado peruano un total de US$ 785 millones por concepto de regalías en el periodo de enero a abril del presente año, indicó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético citó que esta cifra (US$ 785 millones) representó un crecimiento de 174% con relación a los US$ 286,4 millones que abonaron las compañías petroleras por regalías en el primer cuatrimestre (enero – abril) del año 2021.

Las empresas que operan en la industria hidrocarburífera nacional -informó- pagaron US$ 184,8 millones por concepto de regalías en abril 2022, lo que significó un incremento de 216,7% respecto a similar mes del 2021 (US$ 58,3 millones).

Asimismo, detalló que las regalías de abril 2022 (US$ 184,8 millones) también fueron superiores a las reportadas en igual mes del año 2020 (US$ 12,5 millones).

El gremio minero energético dio a conocer que, en abril último, las compañías del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías: US$ 101,2 millones por la explotación de gas natural y US$ 24,3 millones por petróleo; así como US$ 59,3 millones por la producción líquidos de gas natural.