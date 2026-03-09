Resumen

La SNMPE invocó a todos los sectores del país y a la ciudadanía en general a apoyar las medidas que ha dictado el Gobierno. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec).
Por Redacción EC

Ante la crisis energética que vive el país tras el incidente en uno de los ductos de Camisea, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló que sus asociadas que conforman el sector energético se encuentran trabajando intensamente para minimizar el impacto de la emergencia en la población y las industrias.

