Las exportaciones mineras de enero a agosto sumaron US$35.608 millones, representando un crecimiento de 16,2%, respecto a igual periodo del 2024 (US$30.648 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que, de enero a agosto 2025, las exportaciones cupríferas ascendieron a US$16.438 millones, lo que significó un incremento de 8% con relación a los US$15.224 millones reportados en los primeros ocho meses del 2024.

Por su parte, las exportaciones auríferas sumaron US$13.471 millones, representando un aumento de 40,7% respecto a los US$9.575 millones registrados entre enero y agosto del año pasado.

La SNMPE explicó que, en el periodo de enero a agosto 2025, las exportaciones de cobre representaron el 46,2% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro el 37,8%.

Asimismo, comentó que el crecimiento de las exportaciones mineras entre enero a agosto se debe principalmente al mayor valor de los envíos de oro (US$3.896 millones más) y cobre (US$1.214 millones más) con relación a similar periodo del 2024. La SNMPE añadió que las exportaciones mineras explicaron el 65% de las ventas del Perú al exterior durante los primeros ocho meses del presente año.

Exportaciones en agosto del 2025

Las exportaciones mineras peruanas en agosto 2025 fueron de US$4.993 millones, lo que reflejó un crecimiento de 16,5% con relación a similar mes del 2024 (US$4.287 millones), citó la SNMPE.

Detalló que las exportaciones de cobre llegaron a US$2.264 millones en agosto último, cifra que significó un incremento de 6,9% al compararse con similar mes del año 2024 (US$2.118 millones).

Por otro lado, el aumento de las exportaciones de cobre registrado en agosto se sustentó porque el precio creció en 25%, a pesar de que el volumen cayó 14,4% respecto a igual mes del año pasado.

El gremio comentó que las exportaciones de oro sumaron US$2,008 millones en agosto de 2025, lo que representó un incremento de 40,9% con relación a similar mes del 2024 (US$1.425 millones). Finalmente, las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento de su cotización en 36,2% y el volumen en 3,4% respecto a agosto del 2024.