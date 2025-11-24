Las exportaciones mineras de enero a septiembre sumaron US$42.120 millones, representando un crecimiento de 20,6%, respecto a igual periodo del 2024 (US$34.913 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que, de enero a septiembre 2025, las exportaciones cupríferas ascendieron a US$19.360 millones, lo que significó un incremento de 12,1% con relación a los US$17.264 millones reportados en los primeros nueve meses del 2024.

Por su parte, las exportaciones auríferas sumaron US$15.743 millones, representando un aumento de 43,1% respecto a los US$10.999 millones registrados entre enero y septiembre del año pasado.

Además, la SNMPE explicó que, en el periodo de enero a septiembre de 2025, las exportaciones de cobre representaron el 46% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro el 37,4%.

Asimismo, comentó que el crecimiento de las exportaciones mineras entre enero a septiembre se debe principalmente al mayor valor de los envíos de oro (US$4.744 millones más) y cobre (US$2.096 millones más) con relación a similar periodo del 2024. La SNMPE añadió que las exportaciones mineras explicaron el 65% de las ventas del Perú al exterior durante los primeros nueve meses del presente año.

Exportaciones en septiembre

Las exportaciones mineras peruanas en septiembre de 2025 llegaron a US$5.506 millones, lo que reflejó un crecimiento de 29,1% con relación a similar mes del 2024 (US$4.265 millones), citó la SNMPE.

Detalló que las exportaciones de cobre sumaron 2,638 millones de dólares en septiembre último, cifra que significó un incremento de 29.3% al compararse con similar mes del año 2024 (US$2.040 millones).

El aumento de las exportaciones de cobre registrado en septiembre se sustentó porque el precio creció en 17,3%, mientras que el volumen aumentó en 10,3% respecto a igual mes del año pasado.

De otro lado, la SNMPE comentó que las exportaciones de oro alcanzaron los US$2.091 millones en septiembre de 2025, lo que representó un incremento de 46,9% con relación a similar mes del 2024 (US$1.424 millones). Finalmente, las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento de su cotización en 42,6% y el volumen en 3% respecto a septiembre del 2024.