Las exportaciones mineras de enero a octubre sumaron US$48.800 millones, representando un crecimiento de 25,3%, respecto a igual periodo del 2024 (US$38.949 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que, de enero a octubre 2025, las exportaciones cupríferas ascendieron a US$22.466 millones, lo que significó un incremento de 18,3% con relación a los US$18.989 millones reportados en los primeros diez meses del 2024.

Por su parte, las exportaciones auríferas sumaron US$17.971 millones, representando un aumento de 43,2% respecto a los US$12.548 millones registrados entre enero a octubre del año pasado.

La SNMPE también explicó que, en el periodo de enero a octubre 2025, las exportaciones de cobre representaron el 46% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro el 36,8%.

Asimismo, comentó que el crecimiento de las exportaciones mineras entre enero a octubre se debe principalmente al mayor valor de los envíos de oro (US$5.442 millones más) y cobre (US$3.477 millones más) con relación a similar periodo del 2024. Añadió que las exportaciones mineras explicaron el 66% de las ventas del Perú al exterior durante los primeros diez meses del presente año.

Exportaciones en octubre

Por su parte, las exportaciones mineras peruanas en octubre 2025 llegaron a US$6.497 millones, lo que reflejó un crecimiento de 68,1% con relación a similar mes del 2024 (US$3.864 millones), citó la SNMPE.

De otro lado, comentó que las exportaciones de oro alcanzaron los US$2.227 millones en octubre 2025, lo que representó un incremento de 47,1% con relación a similar mes del 2024 (US$1.514 millones).