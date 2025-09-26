La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, señaló que la minería ilegal puede convertirse en un agente perturbador de las próximas elecciones generales en el Perú.

La titular del gremio sostuvo que quienes hoy operan al margen de la ley buscarán financiar a ciertos candidatos con el propósito de perpetuar la ilegalidad en el país.

“Nos causa preocupación la influencia que tendrían las economías ilegales, en particular la minería ilegal, durante la campaña y proceso electoral para la elección de nuestros próximos gobernantes. Tratarán de infiltrarse en los partidos políticos para promover candidaturas afines a sus intereses y destinarán parte de las ganancias de sus ilícitas actividades para tal fin”, comentó durante su intervención en la Cumbre Minera que forma parte del programa de Perumin 37.

En ese sentido, manifestó que los mineros ilegales estarían buscando influir en el control y regulación de sus actividades ilícitas; y para ello necesitan tener en puestos claves del próximo Gobierno y poderes del Estado peruano a personajes que consigan neutralizar las acciones contra la minería ilegal y debilitar a las instituciones fiscalizadoras.

“Más allá de los daños ambientales, la minería ilegal representa una amenaza directa para la seguridad nacional, la conservación de la biodiversidad, la salud pública, la protección de los derechos humanos, salud y seguridad de los trabajadores; pero también para nuestro sistema democrático e institucionalidad”, subrayó.

“Tenemos que asegurarnos que los partidos políticos, candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República, así como los postulantes a las alcaldías y gobiernos regionales, sean, no solamente idóneos para desempeñar el cargo y cumplan con sus promesas, sino que nos confirmen a todos los peruanos que sus campañas no son financiadas por economías ilegales”, anotó.

Finalmente, expresó que Perumin 37 ha demostrado que el Perú, por su gran potencial geológico y el robusto ecosistema minero, sigue siendo un país atractivo para los inversionistas, pero es necesario fortalecer la gobernabilidad y las instituciones públicas, así como hacer prevalecer el Estado de Derecho y las leyes; y a su vez, contar con una estrategia clara para enfrentar a las economías ilegales que buscan sabotear el futuro de los peruanos.