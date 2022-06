La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la producción diaria de petróleo en el país no alcanza para satisfacer la demanda nacional, y obliga al Perú a importar combustible.

“Hoy en el país apenas se producen 40.000 barriles diarios de petróleo, cifra que es mínima frente a la creciente demanda del mercado nacional que supera los 250.000 barriles por día, lo que nos obliga a ser un país importador neto de combustibles y con la coyuntura actual somos seriamente afectados por las alzas del precio internacional del petróleo”, indicó el gremio.

La SNMPE subrayó que el sector enfrenta una grave crisis, que requiere de medidas urgentes que impulsen un marco regulatorio promotor, transparente y predecible que aliente las inversiones, la sostenibilidad y competitividad del sector.

Para ello, también es indispensable el nombramiento de funcionarios expertos en puestos claves de la administración pública que asuman la tarea de alentar la competitividad de esta importante industria para la economía nacional.

La inversión en la industria hidrocarburífera nacional -precisó- alcanzó los US$ 63 millones de enero a abril del presente año, de los cuales apenas US$ 900 mil se destinaron a la actividad exploratoria, lo que refleja que no se están orientando los recursos necesarios para ampliar las reservas de hidrocarburos que el Perú necesita para su crecimiento futuro.

En ese contexto, la SNMPE informó que, de los 31 contratos vigentes en el sector, seis de ellos se encuentran suspendidos por causales de fuerza mayor.

“Se requiere de políticas y medidas claras y urgentes que permitan viabilizar la competitividad de esta industria. Necesitamos atraer nuevos capitales para descubrir yacimientos, desarrollar los campos existentes; recuperar la producción de petróleo y gas; generando puestos de trabajo para la población”, anotó el gremio.

Asimismo, -manifestó- que se necesita poner fin a la indefinición de la política pública con relación a los seis contratos de exploración y explotación de hidrocarburos que están por vencer en la costa noroeste del país, lo cual inhibe un nuevo flujo de capitales para incrementar la producción en la región Piura.

“De no adoptarse decisiones inmediatas, se generará una lamentable pérdida de ingresos por regalías para el Estado Peruano, canon para la región Piura, con efectos significativos en la economía regional y nacional”, puntualizó.