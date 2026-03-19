Resumen

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El dictamen pretende reducir de 30 a 15 años el plazo para poner en operación un proyecto minero. Foto: Minem.
El dictamen pretende reducir de 30 a 15 años el plazo para poner en operación un proyecto minero. Foto: Minem.
Por Redacción EC

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) manifestó su rechazo a las modificaciones de la Ley General de Minería aprobadas por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, ya que no buscan fortalecer el régimen de concesiones mineras, sino más bien paralizar el desarrollo de la minería formal en el país.

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