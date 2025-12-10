La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que un total de US$995 millones pagaron al Estado peruano las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos por concepto de regalías en el periodo de enero a noviembre del 2025.

El gremio minero energético precisó que esta cifra (US$955 millones) representó una reducción de 8,8% con relación a los US$1.091 millones que abonaron las compañías petroleras y de gas por regalías entre enero a noviembre del año 2024.

Por su parte, las empresas que operan en la industria hidrocarburífera nacional pagaron US$76.8 millones por concepto de regalías en noviembre último.

De acuerdo con la SNMPE, el monto fue menor en 23,2% respecto a los US$100 millones registrados en similar mes del 2024.

Finalmente, la SNMPE explicó que, en noviembre último, las compañías del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías: US$40.2 millones por la explotación de gas natural y US$13 millones por petróleo; así como US$23.5 millones por la producción líquidos de gas natural.