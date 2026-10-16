El convenio permitirá ampliar las capacidades de investigación del Imarpe mediante el acceso a embarcaciones industriales como plataformas científicas. (Foto: Andina)
El convenio permitirá ampliar las capacidades de investigación del Imarpe mediante el acceso a embarcaciones industriales como plataformas científicas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de la Producción (Produce), el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de fortalecer la capacidad científica del Imarpe, mejorar las herramientas para la evaluación de las especies marinas, en particular en un contexto de cambios medioambientales más frecuentes, y dotar los recursos necesarios disponibles para sustentar científicamente las decisiones vinculadas al manejo pesquero.

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