El Ministerio de la Producción (Produce), el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de fortalecer la capacidad científica del Imarpe, mejorar las herramientas para la evaluación de las especies marinas, en particular en un contexto de cambios medioambientales más frecuentes, y dotar los recursos necesarios disponibles para sustentar científicamente las decisiones vinculadas al manejo pesquero.

El convenio permitirá ampliar las capacidades de investigación del Imarpe mediante el acceso a embarcaciones industriales como plataformas científicas que cuentan con equipamiento acústico, herramientas tecnológicas, software especializado y otros recursos logísticos necesarios para el seguimiento y monitoreo de los recursos.

Esta cooperación comprende, de manera general, investigaciones sobre los recursos pesqueros, métodos de estimación de biomasa, monitoreo de ecosistemas y condiciones oceanográficas, así como acciones de fortalecimiento de capacidades y producción científica. El objetivo es brindar al Imarpe mejores herramientas para comprender un ecosistema marino dinámico y sustentar decisiones con un mayor nivel de precisión científica.

Este fortalecimiento garantiza la independencia técnica y científica del Imarpe. El trabajo articulado del sector público y privado permitirá disponer de información científica más robusta y oportuna para la toma de decisiones que sigan impulsando una pesquería sostenible que es líder y un referente en el mundo.

Con la firma de este convenio, Produce, el Imarpe y la SNP consolidan un esfuerzo conjunto para que la gestión pesquera se apoye cada vez más en la información científica actualizada y en mejores capacidades de investigación.