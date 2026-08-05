El Gobierno de Keiko Fujimori prepara un pedido de facultades legislativas al Congreso que incluye medidas en materia laboral y tributaria. (Imagen: Presidencia)
El Gobierno de Keiko Fujimori prepara un pedido de facultades legislativas al Congreso que incluye medidas en materia laboral y tributaria. (Imagen: Presidencia)
Por Redacción EC

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), mediante un comunicado, mostró su respaldo al pedido de facultades ante la creciente inseguridad ciudadana que afecta al país y el fenómeno de El Niño que pone en riesgo sectores como la pesca y agricultura.

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