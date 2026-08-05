La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), mediante un comunicado, mostró su respaldo al pedido de facultades ante la creciente inseguridad ciudadana que afecta al país y el fenómeno de El Niño que pone en riesgo sectores como la pesca y agricultura.

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“El Perú enfrenta un escenario sumamente complejo por la creciente inseguridad ciudadana afectando la vida de los peruanos. A ello se suma el Fenómeno El Niño (FEN) cuyos efectos amenazan con agravar la desaceleración económica y poner en riesgo miles de puestos de trabajo en sectores estratégicos como la pesca y la agricultura”, se lee en el comunicado.

La pesca atraviesa una situación crítica. El fenómeno de El Niño ya viene afectando duramente al sector pesquero y esta situación se agravaría en los próximos meses, por lo que la SNP indicó que “no hay tiempo que perder”.

Como se sabe, el sector pesquero industrial es un motor de desarrollo económico y social descentralizado. En el 2025 aportó el 2,1% del PBI nacional y generó más de 250.000 empleos. Además, por cada S/100 producidos por la actividad se generan aproximadamente S/80 adicionales en otros sectores de la economía, dinamizando proveedores, transporte, comercio y consumo.

“Hoy todo ello este dinamismo regional está en riesgo. Según estimaciones de Apoyo Consultoría, solo en el 2026 se perderían más de 78,000 puestos de trabajo en la pesca industrial. Frente a ello, el país requiere acciones urgentes y eficaces”, agregó el gremio.

En ese contexto, la Sociedad Nacional de Pesquería saludó la decisión del Poder Ejecutivo de presentar al Congreso de la República un proyecto de ley que solicita la delegación de facultades legislativas para impulsar reformas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, promover la reactivación económica mediante la inversión privada y construir un Estado más eficiente y ágil al servicio de los ciudadanos.

Asimismo, hicieron un llamado al Congreso de la República para que evalúe con la debida urgencia la solicitud de delegación de facultades legislativas que propondría el Poder Ejecutivo, permitiendo la adopción oportuna de medidas que contribuyan a enfrentar una de las coyunturas más difíciles de los últimos años, proteger el empleo, promover la inversión y preservar el bienestar de miles de familias peruanas.