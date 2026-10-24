A dos semanas de haberse declarado en emergencia el sector textil por parte de el Gobierno, conversamos con Raúl Saba, presidente del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). El representante gremial señaló que la declaratoria de emergencia del sector textil y confecciones es “muy acertada”, pero advirtió que las medidas deben aplicarse rápido. Así como acciones contra el dumping y aplicar impuestos a plataformas chinas como Temu. Asegura que hay microempresas que venden solo el 50% y la caída de producción hasta junio ya arroja una caída de 10%. “A medida de que El Niño avance, ese indicador puede incrementarse en forma dramática”, señala.

- ¿Considera que la declaratoria de estado de emergencia del sector textil es una medida necesaria?

Definitivamente, la medida es muy acertada y era lógico declarar en emergencia al sector textil y confecciones. Ahora ya se declaró la emergencia, pero hay que tomar las medidas necesarias, porque declarar la emergencia es como el título. Ahora tenemos que definir qué vamos a hacer para ayudar a que el sector pueda superar esta ola que se nos ha venido.

- Entre las medidas anunciadas están un programa temporal de garantía crediticia, asistencia técnica y apoyo en compras públicas. ¿Son suficientes o en qué deberían centrarse los esfuerzos durante estos 120 días?

Se ha venido conversando con el equipo del Ministerio de la Producción y están preparando un apoyo crediticio para la pequeña, mediana y gran empresa. La dificultad está en que solicitan demasiada información, sobre todo a las mypes, que son las que creo que hay que ayudar más rápidamente, y estas no siempre cuentan con la documentación clara que exigen los bancos. Habrá que orientar estos requisitos desde Cofide o el Banco de la Nación, para que el acceso al financiamiento pueda fluir. Este tema debe resolverse con mucha rapidez, porque sino nos va a caer encima el fenómeno de El Niño.

Por otro lado, las compras estatales y las licitaciones orientadas a las mypes y a la pequeña empresa ayudan bastante. Ya existe el programa del kit escolar, pero estamos apretados en el tiempo. Entiendo que el Ministerio de Economía ya solicitó un crédito adicional, pero hay que apurar su ejecución.

También considero que hay que atender el tema de las salvaguardas a través de Indecopi; sin embargo, es muy lento: los procesos pueden demorar dos años y la documentación solicitada resulta muy difícil de cumplir. Con la declaratoria de emergencia, el Gobierno podría tomar medidas más rápidas, especialmente frente a las telas subvaluadas, mediante un decreto de urgencia que permita aplicar aranceles más altos porque nos están invadiendo las prendas chinas.

A dos semanas de haberse declarado en emergencia el sector textil por parte de el Gobierno, conversamos con Raúl Saba, presidente del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). (Foto: USI)

- ¿Cuál es el principal problema con las prendas chinas?

China es nuestro principal comprador, pero también es el principal origen de prendas de vestir y telas que ingresan al país a precios de dumping o subvaluados. Cuando se presenta una gestión ante Indecopi para subir aranceles o adoptar medidas arancelarias, los primeros que se oponen son representantes del Gobierno chino. Ellos saben perfectamente que nos están vendiendo mercadería por debajo del precio, incluso por debajo del costo de la materia prima. Perú puede competir con cualquier país, pero no puede competir contra la subvaluación, el dumping y el contrabando.

¿Cómo se les puede pedir a las mypes que se formalicen si tienen que competir contra este tipo de prácticas ilegales? Está bien impulsar programas estatales y préstamos, pero no está bien no aplicar medidas contra la subvaluación y el contrabando. Otro tema son las plataformas chinas, como Temu, que ingresan sin pagar aranceles ni impuestos. Están trayendo mercadería por más de US$1 millón, ese es un ingreso para el erario nacional. ¿A qué precios? A precios irrisorios, y sin pagar ningún arancel, eso es una competencia completamente desleal.

- ¿Hablamos de todas las plataformas chinas como Temu, Shein y Aliexpress?

Así es. Esas plataformas no puede ser que entren sin ningún impuesto. Todos los países de la región, los países europeos y Estados Unidos ya han tomado medidas sobre estas plataformas. Perú todavía no hace nada, pese a que se trata de un ingreso tributario importante.

Tenemos que enfrentar las plataformas, el contrabando, la subvaluación, el dumping, el fenómeno de El Niño, no ha habido invierno. Nos han caído todos los males, pero tenemos gobierno nuevo, hay equipo para que tomen las medidas, ya declararon una emergencia, pero tienen que complementarla con medidas rápidas.

- ¿Cuál de todos estos factores es el que preocupa más al sector hoy en día? Desde Gamarra decían, por ejemplo, que las pérdidas eran mucho más de lo que se había previsto. ¿En cuánto se estiman las pérdidas de todo el sector hasta el momento?

La cadena de pagos se está rompiendo, porque los confeccionistas han comprado tela en invierno desde meses atrás y como no la pueden vender, dejan de pagar. Por eso, la medida de las licitaciones estatales para uniformes ayudan bastante, pero tienen que ser rápidas. En cuanto a los préstamos, hay que dar la facilidad de que si bien hay que pedir información, esta no sea complicada. Estas dos medidas son inmediatas y van a ayudar bastante. Y hay que aprovechar para tomar medidas frente al contrabando, el dumping, la subvaluación en las plataformas. Todo ello es un “Niño permanente” que hace mucho daño. Es el momento de aplicar, porque son temas paralelos y urgentes.

Además, Estados Unidos nos puso 2,5% más de arancel, con lo cual pagamos alrededor de 12%. Y a los países centroamericanos 0% de arancel, que son nuestros principales competidores para las exportaciones a los Estados Unidos. El Perú representa solo el 1,2% o 1,3% de lo que compra Estados Unidos en prendas, nos castigan con un arancel, creo, injusto.

A dos semanas de haberse declarado en emergencia el sector textil por parte de el Gobierno, conversamos con Raúl Saba, presidente del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). (Foto: Andina)

- ¿Se han percibido avances en cuanto a eliminar este arancel?

Sé que se está haciendo un trabajo con la Embajada y con el Gobierno para regresar al arancel cero, pero también tiene que ser rápido, porque no nos ayuda en nada. Porque al no haber exportación, inmediatamente comienzan a bajar los puestos de trabajo. Se quedan sin trabajo los costureros,las empresas, y todo se complica más.

- ¿En cuánto ha impactado este arancel de Estados Unidos en las exportaciones?

Las exportaciones han bajado entre el 9% y el 15%. Es un montón. El panorama hacia adelante es complicado: si los centroamericanos, que son nuestros competidores, ingresan con 0% y nosotros pagamos 12%, la competencia se vuelve desigual. Perú, creo, es un país clave para los Estados Unidos.

- ¿Existe mayor disposición para revisar este arancel?

Definitivamente se nota una mayor colaboración. Pero no es suficiente. Necesitamos que aceleren esta conversación para poder reducir ese arancel.

En la balanza comercial con Estados Unidos, nosotros le compramos más a Estados Unidos que lo que ellos nos compran a nosotros. Es al revés que con los chinos. Ahora el algodón que se hila en las hilanderías peruanas es mayormente americano, viene de los Estados Unidos.

“La cadena de pagos se está rompiendo, porque los confeccionistas han comprado tela en invierno desde meses atrás y como no la pueden vender, dejan de pagar”.



- ¿Por qué?, ¿ha habido una caída en la producción de algodón?

Sí. El algodón que utilizan las hilanderías peruanas proviene mayoritariamente de Estados Unidos. La cosecha nacional de algodón se ha caído por las lluvias y el fenómeno de El Niño. Inclusive el algodón pima se está comprando más porque no alcanza la siembra de pima en el Perú. La producción de algodón para lo que viene también se ve complicada. Con el anuncio de las lluvias, los agricultores difícilmente han sembrado algodón este año.

- ¿Cuánto ha caído la producción del sector textil este año por la acumulación de estos factores?

Hay varias estimaciones. Las proyecciones de exportaciones arrojan una caída de alrededor del 10%, especialmente en prendas de vestir. En cuanto a las ventas, no podemos proyectar de qué nivel puede ser la caída; sin embargo, hay empresas que comentan vender solo el 50% de lo proyectado inicialmente –especialmente la micro empresa–. En tanto, los indicadores de producción enero - julio de 2026 respecto del 2025 ya arrojan una caída del 10%. Eso significa que a medida de que El Niño avance, ese indicador puede incrementarse en forma dramática.

A dos semanas de haberse declarado en emergencia el sector textil por parte de el Gobierno, conversamos con Raúl Saba, presidente del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). (Foto: GEC) / ANTHONY NINO DE GUZMAN

- En cuanto a las plataformas de e-commerce, ¿ha habido algún avance para gravar estas compras?

Sí, ahí sí ha habido un avance. Sé que el Ministerio de Economía y Finanzas está preparando un reglamento. Está demorando un poco, pero ya lo están trabajando.

Sería básicamente para aplicar un arancel y un pago de impuestos a las compras realizadas a través de estas plataformas. Somos uno de los últimos países que no ha aplicado nada. Deberían sacarlo rápido, porque generaría una recaudación importante.

Navidad y campaña escolar

- ¿Cómo proyectan el cierre del año para el sector textil frente al fenómeno de El Niño? Se vienen dos campañas importantes: Navidad y la campaña escolar.

En Navidad se venderá algo, pero estimamos que las ventas pueden caer 50%. La Navidad va a ser bien triste. Vamos a estar en ese momento ad portas o ya con un diluvio en todo el país. Lo que se viene es muy complicado.

En la campaña escolar, el programa de kits escolares impulsado por el Ministerio de la Producción es muy importante, porque va a mover la economía y dará trabajo a las pymes que no saben qué confeccionar.

- ¿Estas compras estatales tienen un volumen suficientemente grande como para mover la economía de buena parte de las pymes?

Sí, definitivamente. Este programa es interesantísimo para las pymes. Las va a mover. Las empresas están apuradas porque el programa salga pronto. Creo que se ha reaccionado bastante rápido, pero hay que mantenerse pendientes de que se ejecute de una vez.

- ¿Las lluvias también afectarán los costos logísticos y la distribución?

Todos esperamos que el fenómeno no sea tan fuerte, pero los indicadores señalan que será muy intenso. Hay que ir solucionando día a día, pero ya sabemos lo que se nos viene.

A dos semanas de haberse declarado en emergencia el sector textil por parte de el Gobierno, conversamos con Raúl Saba, presidente del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

- ¿Cuándo podrían normalizarse las condiciones para el sector?

Hay que apoyar a la industria con crédito, porque con eso podrá manejar la situación. Calculo que, desde marzo, ya estaremos más tranquilos. Ojalá que la próxima temporada de invierno se nivele y haga frío. Si el calor se prolonga y no hay invierno por segundo año consecutivo, la situación será muy difícil de manejar.

Así que en este momento también hay que manejar el tema de la subvaluación y el dumping. Estados Unidos le ha puesto a China aranceles altos, le sobra mercadería, por lo que han salido a colocarla no solamente en el Perú, también a la región. El ingreso de ropa usada también agrava la crisis. Hay una coladera de ropa usada que ingresa por Arica, por contrabando, sin pagar impuestos, que llega a las regiones y a Lima.

- ¿Ya han conversado con los ministerios sobre el dumping y la subvaluación? ¿Hay compromisos concretos?

El camino formal para estos temas es Indecopi, pero es muy lento. Solicitar medidas, en este momento, es casi imposible: los procesos pueden demorar años. Por ejemplo, los aranceles a los inodoros demoraron tres años.

¿Acaso las mypes y las pequeñas empresas pueden esperar tres años? Ya no existirían. Por eso, con la declaratoria de emergencia, el Gobierno puede emitir un decreto de urgencia y aplicar aranceles más altos, al menos para contener la situación temporal.

- ¿Se han reunido con Produce o Indecopi para solicitar mayor celeridad?

Las reuniones con Produce se han centrado en las licitaciones de los kits escolares y en el crédito para las empresas textiles y de confecciones. El tema arancelario lo hemos planteado en numerosas ocasiones, pero no podemos pedir todo a la vez o no sale nada. A nivel gremial, a través de la Sociedad Nacional de Industrias, se está conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre todo, para reforzar estas medidas.

- ¿Cuántas pymes están en riesgo por la crisis?

La verdad es que todas las pymes están pasando por un momento muy difícil. No creo que haya ninguna que esté contenta. Por eso hay tanta presión para que salgan los programas estatales. Hay que avanzar con las licitaciones del Gobierno y con los préstamos, pero con requisitos simples para que las empresas puedan acceder al crédito.

- ¿Cómo flexibilizar los requisitos para que más pymes accedan a créditos?

Puede existir el mecanismo o el programa, pero finalmente no beneficia a las mypes si hay un cuello de botella. Sale la ayuda financiera, los bancos la asignan según sus propios criterios, se agota el fondo y las empresas que no tienen información no reciben nada. Así que hay que ir por otra vía: el Banco de la Nación, Cofide o algún mecanismo alternativo. Sin flexibilizar los requisitos, muchas mypes no tendrán acceso al crédito.

- ¿Sería necesaria una ampliación a los 120 días?

En este momento, lo importante es que salga lo que ya se ha anunciado: la ayuda financiera y los programas estatales de compra. Eso permitirá que los confeccionistas puedan trabajar.