Sociedad Peruana de Hidrocarburos exhorta al nuevo gobierno a garantizar estabilidad y predictibilidad para las inversiones

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), mediante un comunicado, hizo un llamado al nuevo gobierno, encabezado por el presidente interino, José Balcázar, a garantizar la estabilidad económica y asegurar condiciones de predictibilidad para las inversiones, en el marco de la actual coyuntura política.

“En un contexto de alta sensibilidad para la economía nacional, y de cara a las elecciones generales de 2026, resulta fundamental reducir la incertidumbre política y fortalecer la confianza de los inversionistas. La predictibilidad en las reglas de juego constituye un pilar esencial para sostener y dinamizar las inversiones, particularmente en sectores estratégicos como el de hidrocarburos, clave para el desarrollo económico del país”, indicaron.

También, precisaron que es necesario asegurar la continuidad de la gestión pública mediante equipos técnicos competentes, que permitan dar seguimiento efectivo a políticas, proyectos y compromisos asumidos, evitando retrocesos que afecten el crecimiento económico y el bienestar de la población.

Respecto a las próximas elecciones, instaron a que se desarrollen con “pleno respeto a la institucionalidad democrática, garantizando elecciones transparentes”. En ese sentido, el gremio reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en la construcción de una agenda orientada a promover el desarrollo sostenible del sector en beneficio de todos los peruanos.

Finalmente, la SPH hizo un llamado a la clase política a actuar con madurez y sentido de patria, priorizando los intereses de la nación por encima de intereses particulares.