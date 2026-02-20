Sociedad Peruana de Hidrocarburos exhorta al nuevo gobierno a garantizar estabilidad y predictibilidad para las inversiones

Resumen

José María Balcázar, nuevo presidente del Perú. Foto: EFE/ STR
Por Redacción EC

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), mediante un comunicado, hizo un llamado al nuevo gobierno, encabezado por el presidente interino, José Balcázar, a garantizar la estabilidad económica y asegurar condiciones de predictibilidad para las inversiones, en el marco de la actual coyuntura política.

