Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En ese marco, la SPH consideró fundamental asegurar continuidad institucional, respeto a los contratos vigentes y predictibilidad regulatoria | (Foto: Andina)
En ese marco, la SPH consideró fundamental asegurar continuidad institucional, respeto a los contratos vigentes y predictibilidad regulatoria | (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) confía en que el nuevo gabinete, liderado por la economista Denisse Miralles, priorice la masificación del gas natural en el país, así como la reactivación de inversiones estratégicas en el sector hidrocarburos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.