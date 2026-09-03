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Resumen

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lima 30 de julio de 2021 El precio del dólar sube a un día de la designación del nuevo Gabinete en el jirón Ocoña. Cercado de Lima. Fotos: Joel Alonzo/gec
lima 30 de julio de 2021 El precio del dólar sube a un día de la designación del nuevo Gabinete en el jirón Ocoña. Cercado de Lima. Fotos: Joel Alonzo/gec
/ JOEL ALONZO
Por Maritza Saenz

El sol peruano mantiene su fortaleza frente al dólar en estas primeras semanas del nuevo gobierno, pero la apreciación de la moneda local no responde únicamente al escenario político. El mercado ya había incorporado el resultado electoral en sus precios y, en las últimas semanas, se han sumado factores externos como la debilidad del dólar a nivel internacional, la fortaleza del cobre y el ingreso de flujos extranjeros, además de los sólidos fundamentos macroeconómicos del país.

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