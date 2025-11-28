La Consultora británica Oxford Economics plantea un escenario de mayor fortaleza para la moneda peruana de cara al final de la década. De esta manera, proyectó que en 2030 el dólar cotizará a S/3,66, un nivel 7% más apreciado que en su cálculo previo.

Bajo este escenario, la depreciación desde los valores actuales sería cercana al 3%. El ajuste se basa en una nueva calibración de los modelos que la firma utiliza para estimar el valor de equilibrio de sol.

Según el documento, solo el modelo de tipo de cambio de equilibrio conductual (BEER, por sus siglas en inglés) logró capturar la apreciación registrada este año. Este enfoque otorga un peso significativo a los términos de intercambio y permite incorporar factores estructurales como la estabilidad inflacionaria, la deuda pública moderada y el respaldo que ofrecen las reservas internacionales, que se mantienen en torno al 27% del producto.

La dinámica política reciente también modificó las proyecciones. El informe señaló que la destitución de Dina Boluarte en octubre no generó reacciones de fondo en el mercado cambiario, dado que los inversores interpretaron el episodio como un evento acotado.

Aún así, Oxford Economics anticipa presiones vendedoras en el primer semestre del 2026 por motivos vinculados al calendario electoral. Después de este periodo, el sol peruano retomaría terreno y promediaría S/3,49 por dólar, por debajo de los S/3,70 que figuraban en la estimación anterior.

La consultora también destacó que los fundamentos macroeconómicos siguen actuando como un soporte clave. Entre los elementos señalados aparecen un déficit fiscal acotado, una trayectoria de deuda estable, inflación baja y una estimación de crecimiento potencial superior a la de otras economías de la región.

Con estos factores, el informe de Oxford Economics proyectó un cierre del año en torno a S/3,56 por dólar, valor que, según sus cálculos, coincide con el nivel de equilibrio estimado.