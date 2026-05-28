Resumen

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Un seguro contra desastres permite proteger, bajo un solo contrato, activos físicos esenciales como edificios, maquinarias, equipos y mercancías. Foto: GEC.
Un seguro contra desastres permite proteger, bajo un solo contrato, activos físicos esenciales como edificios, maquinarias, equipos y mercancías. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Avla Perú alertó que solo el 5% de las empresas peruanas cuenta actualmente con un seguro contra desastres naturales, pese a que el país enfrenta amenazas constantes como sismos, inundaciones, huaicos y otros desastres naturales.

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