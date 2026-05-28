Avla Perú alertó que solo el 5% de las empresas peruanas cuenta actualmente con un seguro contra desastres naturales, pese a que el país enfrenta amenazas constantes como sismos, inundaciones, huaicos y otros desastres naturales.

Como se sabe, el Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. En el sur del país, regiones como Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna enfrentan amenazas sísmicas regulares. Además, los efectos recurrentes del Fenómeno El Niño mantienen en riesgo a regiones como Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima, donde las lluvias intensas e inundaciones podrían afectar infraestructura, operaciones logísticas y actividades productivas.

En ese contexto, Avla Perú destacó la importancia de fortalecer la cultura de prevención y protección financiera en el sector empresarial. “Los desastres naturales no solo dañan infraestructura; también paralizan operaciones, afectan inventarios, interrumpen cadenas de suministro y comprometen la continuidad de los negocios. Muchas empresas tardan meses en recuperarse y otras incluso no vuelven a operar”, señaló Carlos Delgado Honda, gerente corporativo de Riesgos Generales de Avla Perú.

El ejecutivo explicó que el seguro contra desastres permite proteger, bajo un solo contrato, activos físicos esenciales como edificios, maquinarias, equipos y mercancías, además de cubrir pérdidas económicas derivadas de la interrupción de operaciones. Este contempla coberturas frente a terremotos, inundaciones, tsunamis, incendios y riesgos sociopolíticos.

Entre los principales beneficios de este tipo de seguro destacan la continuidad operativa del negocio, la reducción del impacto financiero ante emergencias, la protección del patrimonio empresarial, la optimización de costos al integrar múltiples coberturas y una gestión más eficiente de riesgos.

Delgado precisó además que, debido al nivel de exposición sísmica del país, las pólizas suelen contemplar deducibles razonables. Por ejemplo, para una empresa con activos asegurados por US$ 10 millones, el deducible podría representar alrededor del 1% del valor asegurado, dependiendo de la ubicación y el nivel de riesgo.

“La prevención ya no puede verse como un gasto, sino como una inversión clave para garantizar la sostenibilidad de los negocios frente a eventos cada vez más frecuentes y de mayor impacto”, concluyó Delgado.