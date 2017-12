- / -

En los primeros meses del año, inexplicablemente el MEF hizo un ajuste fiscal por el lado de la inversión pública; lo que condicionó debilidad para el sector construcción. El ex ministro de economía, Alfredo Thorne, dijo que "el ajuste fiscal le quitó 0,1 puntos al PBI del 2016 o 0,4 puntos al PBI del cuarto trimestre del PBI. [...] el problema era que no hubo los niveles de ejecución que se debían de hacer y eso no fue responsabilidad del MEF, fue responsabilidad de los ministerios", arguyó en su momento el ex ministro de Economía.