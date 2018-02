Sony rechazó los derechos de las películas de Marvel en 1998

Sony tiene los derechos de Spider-Man, pero resulta que pudo haber tenido a casi todos los héroes de Marvel en un acuerdo propuesto hace 20 años –el cual rechazó. Los derechos cinematográficos para casi todos los personajes del editorial de cómics, desde Los Vengadores hasta La Pantera Negra, le fueron ofrecidos a Sony en 1998 por solo US$25 millones, según The Big Picture: The Fight for the Future of Movies –un libro de Ben Fritz que se publicará próximamente.

"En 1998, un joven ejecutivo de Sony Pictures llamado Yair Landau fue encargado de asegurar los derechos cinematográficos de Spider-Man. Su compañía tenía los derechos para DVD del superhéroe, pero necesitaba el resto para poder hacer una película", se lee en una parte del libro de Fritz publicada por Quartz.

Marvel Entertainment, en ese entonces solo conocido en el mundo del cómic, había comenzado a hacer acuerdos de cine. La compañía acababa de salir de la bancarrota y estaba desesperada de dinero, así que su nuevo jefe, Ike Perlmutter, dio una oferta que podría parecer algo desesperada: Sony podría obtener los derechos cinematográficos de casi todos los personajes de Marvel –Iron Man, Thor, Ant-Man, la Pantera Negra y más– por US$25 millones.



Según los informes, los jefes de Landau lo rechazaron y en su lugar compraron los derechos de Spider-Man por US$10 millones, más el 5% de los ingresos brutos de cualquier película y la mitad de los ingresos de productos de consumo.

Esto es algo que probablemente los ejecutivos de Sony no querrán recordar. Solo por mencionar un caso, la Pantera Negra, película recientemente estrenada que contó con un presupuesto de US$180 millones, se prepara para batir récords de taquilla en febrero en Norteamérica, lo que implica que superará considerablemente el presupuesto de inversión inicial.

PREMIO DE CONSUELO

Sin embargo, Sony no se equivocó al retener a Spider-Man entre sus filas. El superhéroe llegó a protagonizar la mitad de las 10 películas más taquilleras protagonizadas por personajes de Marvel (incluido su papel secundario en Captain America: Civil War de 2016). Y sus seis películas homónimas han recaudado US$4,8 mil millones en todo el mundo, según las estimaciones de Box Office Mojo.

Pero la compañía no tomó en cuenta que resultados similares podrían haberse obtenido también con personajes como X-Men, Avengers y Guardians of the Galaxy. Las 32 películas de acción de Marvel lanzadas después de 1998 -sin el arácnido a la cabeza- han recaudado aproximadamente US$20,3 mil millones en todo el mundo.

Disney y 20th Century Fox finalmente vieron un futuro que Sony no tuvo. Fox compró los derechos de una buena cantidad de películas de X-Men y está ejerciendo sus derechos con películas de personajes como Deadpool y Gambit.

Disney, por su lado, recogió los derechos de la película que quedaron sobre la mesa cuando adquirió Marvel en 2009. Sin embargo, pagó bastante más de lo que Sony tendría: Us$ 4 mil millones.

