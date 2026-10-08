Se anuncia una convocatoria para la nueva edición de la Startup Competition de South Summit Brazil, que se celebrará del 14 al 16 de abril de 2027 en Cais Mauá, Porto Alegre. Las startups interesadas pueden presentar su candidatura hasta el próximo 14 de diciembre de 2026 de forma gratuita a través de la web de South Summit.

La Startup Competition de South Summit Brazil es uno de los principales escaparates internacionales para startups con alto potencial de crecimiento, ya que les permite conectar con inversores, fondos de venture capital, grandes corporaciones y algunos de los principales actores del ecosistema global de innovación y emprendimiento.

Las candidaturas de esta nueva edición serán evaluadas por un comité internacional de expertos, que seleccionará a las 50 startups finalistas. Durante el South Summit Brazil 2027, las elegidas tendrán la oportunidad de presentar su pitch ante un jurado formado por inversores, directivos, investigadores y expertos del ecosistema.

Además, las startups seleccionadas accederán a oportunidades de networking de alto nivel, mentoring con expertos internacionales, encuentros 1:1 con inversores y corporaciones y visibilidad en los escenarios de South Summit Brazil. Las participantes optarán, además, a los reconocimientos de Ganadora Global, Más Sostenible, Más Escalable, Más Disruptiva y Mejor Equipo.

Para Wagner Lopes, Country Manager de South Summit Brazil, la Startup Competition es uno de los principales pilares del encuentro: “El escenario de South Summit Brazil es uno de los catalizadores más potentes de conexiones entre startups, grandes empresas y los principales fondos de inversión del mundo. Ya hemos visto startups del interior de Rio Grande do Sul llegar a la competición en una fase inicial y salir de ella con grandes contratos y en un nuevo nivel. Son esos momentos los que hacen realidad nuestro propósito en su máxima expresión”.

“La Startup Competition es uno de los grandes motores de South Summit porque nos permite descubrir talento emprendedor con capacidad para transformar industrias y, sobre todo, conectarlo con quienes pueden ayudarle a crecer. Cada edición demuestra que cuando reunimos a startups, inversores y corporaciones en un mismo espacio surgen oportunidades reales de negocio, inversión y expansión internacional. Queremos que South Summit Brazil 2027 vuelva a ser ese punto de encuentro en el que las mejores ideas encuentren las conexiones necesarias para convertirse en proyectos globales”, agregó María Benjume.

Cabe destacar que, en su última edición, la Startup Competition recibió más de 2.300 candidaturas procedentes de 66 países, con representación de 25 estados brasileños y la participación de más de 1.160 startups internacionales.

De entre todas ellas, la brasileña Dairy Tech, especializada en soluciones agrotech para el sector lácteo, fue reconocida como ganadora global; la argentina Unibaio, especializada en biotecnología, fue distinguida como la startup Más Sostenible; la brasileña Nucleo Vitro, centrada en biotecnología y reproducción animal, recibió el premio a la Más Disruptiva; la chilena Naturannova, dedicada a soluciones biotecnológicas para la agricultura, fue reconocida como la Más Escalable; y, por último, la española FLOMICS, que desarrolla tecnologías de diagnóstico y medicina de precisión, obtuvo el galardón al Mejor Equipo.