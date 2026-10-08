Las candidaturas de esta nueva edición serán evaluadas por un comité internacional de expertos, que seleccionará a las 50 startups finalistas. Foto: EC.
Las candidaturas de esta nueva edición serán evaluadas por un comité internacional de expertos, que seleccionará a las 50 startups finalistas. Foto: EC.
Por Redacción EC

Se anuncia una convocatoria para la nueva edición de la Startup Competition de South Summit Brazil, que se celebrará del 14 al 16 de abril de 2027 en Cais Mauá, Porto Alegre. Las startups interesadas pueden presentar su candidatura hasta el próximo 14 de diciembre de 2026 de forma gratuita a través de la web de South Summit.

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