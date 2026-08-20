Por Fiorella Gil Mena

Southern Copper tiene previsto desplegar más de US$8.200 millones en inversiones en el Perú hasta 2033, como parte de un ambicioso plan de crecimiento que contempla el desarrollo de cuatro proyectos mineros y metalúrgicos. La cartera está liderada por Tía María, actualmente en construcción, y se complementa con Los Chancas, Michiquillay y una nueva fundición en Ilo.

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