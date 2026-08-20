Southern Copper tiene previsto desplegar más de US$8.200 millones en inversiones en el Perú hasta 2033, como parte de un ambicioso plan de crecimiento que contempla el desarrollo de cuatro proyectos mineros y metalúrgicos. La cartera está liderada por Tía María, actualmente en construcción, y se complementa con Los Chancas, Michiquillay y una nueva fundición en Ilo.

Durante su participación en el Investor Day de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Raúl Jacob, CFO de Southern Copper Corporation, explicó que la compañía tiene como meta elevar progresivamente su producción de cobre hasta alcanzar 1,6 millones de toneladas anuales en 2035, frente a las poco más de 900.000 toneladas que produce actualmente.

“Nuestra meta es producir 1.600.000 toneladas, hoy día estamos un poquito más de 900.000”, señaló Jacob.

Southern Copper tiene previsto desplegar más de US$8.200 millones en inversiones en el Perú hasta 2033, como parte de un ambicioso plan de crecimiento que contempla el desarrollo de cuatro proyectos mineros y metalúrgicos. (Foto: Southern Cooper)

Los proyectos en Perú

El principal proyecto que ya se encuentra en ejecución es Tía María, en Arequipa, que contempla una inversión de US$1.800 millones y cuya puesta en operación está prevista para 2027. La iniciativa tendrá una capacidad de producción de alrededor de 120.000 toneladas de cobre anuales durante sus primeros cinco o seis años.

Jacob indicó que la construcción avanza a buen ritmo y que la ejecución se encuentra cerca del 50%. “Tía María está en este momento en construcción, estamos avanzando a buen ritmo, casi llegando a un 50% de ejecución del proyecto”, afirmó.

El segundo gran proyecto peruano es Los Chancas, ubicado en Apurímac, con una inversión estimada de US$2.600 millones. Southern Copper espera que pueda agregar unas 130.000 toneladas de cobre a su producción y apunta a culminar en 2031.

Sin embargo, el avance de esta iniciativa está condicionado a la solución de problemas vinculados a la minería ilegal dentro del depósito. Según Jacob, la empresa espera resolver esta situación hacia fines de este año para posteriormente avanzar con el estudio de impacto ambiental.

Southern Copper tiene previsto desplegar más de US$8.200 millones en inversiones en el Perú hasta 2033, como parte de un ambicioso plan de crecimiento que contempla el desarrollo de cuatro proyectos mineros y metalúrgicos. (Foto: GEC) / DIFUSION

La tercera apuesta es Michiquillay, en Cajamarca, proyecto que demandaría US$2.500 millones y que la compañía considera uno de sus activos con mayor potencial. Southern Copper prevé que la operación pueda producir más de 225.000 toneladas de cobre al año.

Para Jacob, este proyecto destaca por la calidad y magnitud de su yacimiento. “Michiquillay es una mina importante de las que ya no hay a nivel mundial”, afirmó. Añadió que se trata de un proyecto “de muy buena calidad” y de una magnitud similar a operaciones como Toquepala y Cuajone.

La cuarta inversión corresponde a una nueva fundición en Ilo, para la que Southern Copper contempla destinar US$1.300 millones hacia 2033. Su desarrollo dependerá, entre otros factores, de las condiciones del mercado internacional de concentrados de cobre.

En conjunto, estos cuatro proyectos representan los US$8.200 millones que la compañía contempla desplegar en el Perú en los próximos años.

México también concentra inversiones

La estrategia de crecimiento de Southern Copper no se limita al Perú. La compañía contempla inversiones adicionales por aproximadamente US$4.551 millones en México hasta 2032.

Entre ellas figuran El Pilar, con US$551 millones y su entrada en operación prevista para 2029; El Arco, con US$2.900 millones para 2030; y Empalme Smelter, con US$1.100 millones hacia 2032.

Sin embargo, el Perú concentra una parte importante de la cartera de crecimiento de la compañía. Actualmente, las operaciones de México generan aproximadamente el 64% del EBITDA de Southern Copper, mientras que el Perú aporta el 36%.

Southern Copper tiene previsto desplegar más de US$8.200 millones en inversiones en el Perú hasta 2033, como parte de un ambicioso plan de crecimiento que contempla el desarrollo de cuatro proyectos mineros y metalúrgicos. Foto: Southern Perú

La meta del cobre al 2035

El desarrollo de estos proyectos forma parte de una estrategia más amplia para incrementar la producción de cobre de la compañía.

Southern Copper espera pasar de alrededor de 917.000 toneladas de cobre este año a 1,6 millones de toneladas en 2035. “Esa es nuestra meta, con un costo muy competitivo y con una generación de valor constante para nuestros accionistas”, dijo Jacob.

El ejecutivo explicó que Tía María, Los Chancas y Michiquillay serán tres de los principales proyectos que permitirán alcanzar este objetivo en Perú, mientras que México aportará otros proyectos relevantes.

En particular, Jacob destacó el potencial de Michiquillay. La iniciativa podría sumar más de 225.000 toneladas anuales de cobre y convertirse en una operación de gran escala dentro de la cartera de Southern Copper.

“Todos los proyectos son importantes. Pero uno que nos entusiasma y nos gusta mucho es Michiquillay”, comentó.

Un escenario favorable para el cobre

El plan de expansión se produce en un contexto de perspectivas favorables para el mercado del cobre. Jacob señaló que Southern Copper estima actualmente un déficit de unas 350.000 toneladas de cobre, en un mercado mundial de cobre refinado de aproximadamente 28 millones de toneladas.

El ejecutivo explicó que la demanda viene siendo impulsada cada vez más por sectores como los centros de datos, la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos, que requieren mayores cantidades de cobre.

“Lo que ha reemplazado esa demanda que se tenía en el pasado es básicamente inversiones en centros de datos, inversiones relacionadas con la inteligencia artificial, todo lo que está relacionado con nuevas formas de transporte, vehículos híbridos y eléctricos”, explicó.

En ese contexto, también destacó la limitada incorporación de nuevos proyectos mineros a nivel global, lo que podría sostener un escenario de oferta restringida. “A nivel mundial no se están construyendo nuevos proyectos con la excepción de nuestro proyecto Tía María que está siendo construido y que va a buen paso”, concluyó.