S&P Global Ratings redujo las calificaciones de crédito de emisor y de emisión de Petro-Perú de ‘B’ a ‘B-’, según su último informe publicado el 22 de diciembre del 2025.

El reporte sostiene que han aumentado las incertidumbres sobre la capacidad del gobierno de implementar medidas correctivas sostenibles para apoyar a la petrolera estatal, por lo que consideran que la probabilidad de apoyo sea menor.

También, indicaron que el desempeño financiero de Petro-Perú continúa siendo débil, con un Ebitda limitado para cubrir sus obligaciones financieras. “El CreditWatch negativo refleja la probabilidad de que podamos bajar nuestras calificaciones de la compañía en los próximos meses si el proceso de reestructuración resulta en una recompra de deuda o una reestructuración similar que consideramos en dificultades y por lo tanto equivalente a un incumplimiento o si el apoyo adicional del gobierno para aliviar los vencimientos de deuda a corto plazo de la compañía no se materializa en los próximos 90 días”, explicó la calificadora.

Si bien reconocen que Petro-Perú se ha beneficiado del apoyo del gobierno en los últimos años, por ejemplo, con la aprobación de un contrato de préstamo por US$1.000 millones con garantía gubernamental en 2024, consideran que la capacidad del gobierno para implementar medidas correctivas sostenibles es incierta en un contexto de persistentes cambios políticos.

“Consideramos que el rol entre Petro-Perú y el gobierno es importante (en comparación con nuestra opinión anterior, muy importante), y la probabilidad de apoyo gubernamental a Petro-Perú es moderadamente alta (en comparación con nuestra opinión anterior que era alta). Creemos que, si bien un incumplimiento de Petro-Perú aún tendría un impacto significativo en el gobierno, ahora consideramos que las consecuencias de la no intervención son más manejables”, agregó S&P Global Ratings.

Petro-Perú está trabajando en un proceso de reestructuración

Asimismo, el informe señaló que la compañía trabaja activamente en las medidas para implementar una reestructuración. Si bien este proceso puede tardar un tiempo, prevén que el enfoque principal se centre en las mejoras operativas, no en la reestructuración financiera.

Sin embargo, para evaluar el impacto en la situación operativa actual de la compañía, la calificadora necesitará mayor divulgación de este plan, incluyendo información más detallada sobre los objetivos operativos específicos y el cronograma de ejecución.

Por otro lado, la compañía enfrenta importantes amortizaciones de deuda a corto plazo, lo cual representa un desafío dada su limitada generación de flujo de caja. Al 30 de septiembre de 2025, Petro-Perú enfrenta amortizaciones semestrales del préstamo de CESCE (Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación) por $86 millones, alrededor de $81 millones de intereses de los bonos internacionales con vencimiento en 2032 y 2047, y US$5 millones de pagos de intereses del préstamo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ante este panorama se menciona que la compañía cubrirá oportunamente sus vencimientos de deuda de diciembre de 2025. Sin embargo, dado que no ha logrado generar un flujo de caja positivo en los últimos años, y se prevé que el flujo de caja prospectivo se mantendrá muy limitado, no prevén la posibilidad de una reducción de deuda en los próximos años.

Resultados financieros de Petro-Perú siguen siendo débiles a pesar de mejores resultados del tercer trimestre de 2025

El desempeño financiero de Petro-Perú se recuperó ligeramente en el tercer trimestre de 2025. Las ventas aumentaron aproximadamente 3% en comparación con el mismo período del año anterior. Este aumento se debió principalmente a la mayor producción de la refinería de Talara.

Además, las compras de productos fueron significativamente menores, lo que permitió a la compañía reducir costos. Como resultado, la compañía generó un Ebitda positivo de aproximadamente US$38,7 millones en el tercer trimestre, en comparación con los US$98,6 millones negativos del tercer trimestre de 2024.

Sin embargo, los resultados financieros de la petrolera continúan estando por debajo de las expectativas de la calificadora, y el limitado Ebitda apenas cubre el 20% de los gastos por intereses.

Estructura de capital de Petro-Perú sigue siendo insostenible

El reporte también señaló que los altos niveles de deuda, el flujo de caja bajo o inexistente y los desafíos operativos han seguido incrementando los indicadores de apalancamiento de la compañía.

La deuda total reportada ascendía a US$5.450 millones (excluyendo intereses devengados) al tercer trimestre de 2025, y aproximadamente el 10% de ese monto (o US$580 millones) vencía en los próximos 12 meses.

Durante los 12 meses finalizados el 30 de septiembre de 2025, la generación de Ebitda fue negativa en US$122,8 millones, contrariamente a las expectativas de un Ebitda positivo, lo que resultó en indicadores crediticios más débiles.

“Prevemos que la compañía generará un Ebitda positivo en el futuro, con base en el Ebitda ya positivo del tercer trimestre de 2025. Aun así, su perfil de riesgo financiero se mantendrá altamente apalancado, con un ratio de deuda a Ebitda muy superior a 5x. Dado un ratio de deuda a Ebitda ajustado por S&P Global Ratings de 44x y una cobertura de intereses débil por debajo de 1x al 30 de septiembre de 2025, creemos que la presión de liquidez de Petro-Perú se mantiene de forma independiente”, concluyeron.