La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) advirtió que la modificación planteada en el Proyecto de Ley N.º 09268/2024-CR pone en riesgo la masificación del gas natural, al restringir los alcances del Fondo de Inclusión Social Energético (Fise), una herramienta que promueve el acceso equitativo a la energía en el país desde su creación en 2012.

De acuerdo con el gremio, el proyecto de ley plantea nuevos requisitos de acceso tan restrictivos que prácticamente eliminarían el uso del Fise para la masificación del gas natural, impidiendo que nuevas familias, comercios y mypes puedan acceder a este recurso.

También anularía los programas de conversión vehicular, afectando directamente a transportistas, talleres de conversión y pequeños empresarios que han encontrado en el gas natural una alternativa más asequible y sostenible.

Al respecto, el presidente de la SPH, Felipe Cantuarias, señaló que la propuesta pone en riesgo uno de los programas más exitosos de inclusión energética del país, al limitar el acceso de millones de peruanos a una fuente limpia, segura y económica.

“Este cambio afectaría especialmente a las regiones andinas y amazónicas donde el gas natural aún no llega y las familias esperan por años poder conectarse al sistema”, agregó el presidente del gremio.

De aprobarse la iniciativa por insistencia en el Pleno del Congreso, las regiones más afectadas serían Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua, Junín y Ucayali, además de otras regiones donde la masificación del gas natural aún se está desarrollando como Piura, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Cajamarca, Ica, Arequipa y Tacna.

Mientras Lima y Callao llevan casi una década beneficiándose del Fise, esta modificación profundizaría la desigualdad energética entre regiones, explicó la SPH. Además, el nuevo enfoque del FISE se alejaría de su propósito original. El fondo dejaría de atender la pobreza energética, que se refiere a las familias que no tienen acceso a energía segura, limpia y asequible, para centrarse solo en la pobreza monetaria, basada únicamente en los ingresos económicos.

Este cambio excluiría a miles de hogares que, aunque no sean considerados pobres por dinero, siguen sin acceso a energía moderna y eficiente. La SPH remarcó que el Fise, financiado principalmente con aportes privados a través de un recargo a usuarios electrónicos de gas natural y de combustible, ha permitido que más de ocho millones de peruanos cuenten con gas natural en sus hogares, además de impulsar 300 mil conversiones vehiculares y beneficiar a 30 mil comercios que hoy operan con energía más limpia y económica.

“Exhortamos al Congreso a revisar la propuesta porque es fundamental preservar su enfoque de inclusión energética y garantizar que todos los peruanos puedan acceder al gas natural”, finalizó Cantuarias.