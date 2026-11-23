La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) destacó la culminación satisfactoria de los trabajos de mantenimiento realizados por Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el ducto de gas natural, ubicado en la región Ayacucho.

Según informó la empresa, el transporte de gas natural se mantuvo activo durante las labores, sin afectar el abastecimiento. El gremio resaltó que preservar la seguridad y confiabilidad de esta infraestructura es fundamental para el abastecimiento energético del país.

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Para la SPH, la continuidad del transporte de gas natural es esencial para mantener los beneficios de este recurso energético, que abastece a millones de hogares y cumple un papel estratégico en el transporte, la industria y la generación eléctrica. En ese sentido, consideró prioritario preservar la confiabilidad del sistema para responder a las necesidades energéticas del país.

El gremio subrayó que la confiabilidad del sistema de transporte de gas natural requiere mantenimiento preventivo, identificación oportuna de incidencias y aplicación de protocolos de seguridad. Estas medidas contribuyen a reducir riesgos operativos, preservar la continuidad del suministro y mantener la confianza de los usuarios.

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La SPH señaló que la supervisión de las autoridades competentes y la comunicación oportuna con las poblaciones cercanas a las instalaciones son parte de una gestión responsable. En ese marco, subrayó la importancia de que los distintos actores involucrados transmitan información sobre el funcionamiento del sistema de transporte de gas natural con cautela, claridad y el debido contexto técnico, contribuyendo a mantener informada a la población y fortalecer la confianza en la seguridad y continuidad del servicio.

Finalmente, la SPH reafirmó que la seguridad energética del Perú requiere un sistema de transporte de gas natural confiable, con infraestructura adecuadamente mantenida y capacidad de respuesta ante eventuales incidencias. En ese sentido, reiteró la importancia de fortalecer la prevención, la supervisión técnica y las inversiones en infraestructura para preservar los beneficios de este recurso estratégico para el desarrollo del país.