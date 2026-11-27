La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) saludó la firma de la adenda al contrato de concesión con Cálidda, que permitirá ampliar la distribución de gas natural a siete regiones del centro y sur del Perú. El gremio destacó que este acuerdo representa un avance importante para la descentralización energética, al facilitar que más familias accedan a los beneficios económicos de este recurso.

TE PUEDE INTERESAR: Retiro de AFP y CTS: esta es la propuesta para liberar fondos ante el fenómeno de El Niño

“Saludamos la firma de este acuerdo, que representa un paso importante para cerrar las brechas de acceso al gas natural en el país. Las familias del centro y sur del Perú merecen contar con una energía más económica y menos contaminante, en las mismas condiciones que Lima y Callao”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

La modificación contractual contempla una inversión privada de cerca de US$600 millones de para extender la distribución de gas natural a 15 ciudades de Cusco, Puno, Ayacucho, Junín, Apurímac, Ucayali y Huancavelica. En una primera etapa, se proyecta beneficiar cerca de 300 mil hogares, lo que representa aproximadamente 1.2 millones de peruanos.

Uno de los principales beneficios del acuerdo será el acceso al gas natural en las mismas condiciones tarifarias que Lima y Callao, lo que permitirá generar importantes ahorros en la economía de los hogares. Asimismo, la disponibilidad de una energía más competitiva contribuirá a reducir los costos operativos de las micro y pequeñas empresas y del transporte, fortaleciendo la competitividad y dinamizando las economías regionales. Se estima además que el acuerdo generará más de 9 mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

“Este acuerdo demuestra que es posible avanzar en la masificación del gas natural con inversión privada y generar beneficios concretos para la población. La descentralización energética debe traducirse en menores gastos para las familias, mayor competitividad para las mypes y nuevas oportunidades de desarrollo para las regiones”, agregó Cantuarias.

De acuerdo con los plazos previstos, las primeras conexiones se iniciarán entre 18 a 24 meses desde la firma de la adenda. Para la SPH, este avance debe contribuir a que el acceso al gas natural deje de concentrarse en determinadas zonas del país y llegue progresivamente a más peruanos.