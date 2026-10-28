La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) precisó que esta reducción no significa que se haya agotado el potencial gasífero del país, pues aún existen recursos por explorar y evaluar. (Foto: GEC)
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) precisó que esta reducción no significa que se haya agotado el potencial gasífero del país, pues aún existen recursos por explorar y evaluar. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Las reservas totales de gas natural del Perú disminuyeron en 65% entre 2013 y 2025, principalmente por la producción acumulada y la limitada incorporación de nuevos proyectos, según el Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 2025, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

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