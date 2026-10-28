Las reservas totales de gas natural del Perú disminuyeron en 65% entre 2013 y 2025, principalmente por la producción acumulada y la limitada incorporación de nuevos proyectos, según el Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 2025, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) precisó que esta reducción no significa que se haya agotado el potencial gasífero del país, pues aún existen recursos por explorar y evaluar. En ese contexto, destacó la importancia de fortalecer la actividad exploratoria y desarrollar nuevas fuentes de suministro para atender la demanda energética futura.

“La disminución de las reservas de gas natural nos recuerda - una vez más - que no podemos depender únicamente de los recursos que ya conocemos. Es fundamental recuperar la exploración, atraer nuevas inversiones y desarrollar proyectos que permitan asegurar la disponibilidad de este recurso en el largo plazo”, exhortó Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

El líder gremial explicó que, si se analiza únicamente el periodo 2024 - 2025, las reservas probadas de gas natural, una de las categorías que integran las reservas totales, registraron una caída de 8,5%, atribuida principalmente a la producción del año y a revisiones técnicas de las estimaciones en determinados yacimientos. “La reposición de los volúmenes extraídos ha sido insuficiente, debido principalmente a la ausencia de nuevos proyectos de exploración y desarrollo de gas natural”, detalló.

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Según el Minem, los contratos de exploración disminuyeron de 41 en 2015 a solo cinco en 2025. Ese año se registraron también 25 contratos en fase de explotación. En contraste, las reservas probadas de petróleo alcanzaron los 380.9 millones de barriles al cierre de 2025, lo que representa un incremento de 13.3 millones de barriles frente al año anterior. Este resultado estuvo asociado principalmente a la revisión de estimaciones en el Lote 192, la incorporación de un nuevo contrato de licencia en el Lote I y el reinicio de actividades de reacondicionamiento y perforación en el Lote X.

Para la SPH, este incremento constituye una oportunidad para impulsar el desarrollo de los recursos petroleros del país. Sin embargo, advirtió que contar con mayores reservas no se traduce automáticamente en un aumento de la producción, pues se requieren inversiones y proyectos técnica y económicamente viables.

“El Perú tiene recursos que pueden contribuir a su desarrollo energético, pero necesitamos generar las condiciones para aprovecharlos. Las inversiones en hidrocarburos son de largo plazo y requieren reglas claras, predictibilidad y procesos que permitan avanzar con los proyectos de manera oportuna”, sostuvo Cantuarias.

Asimismo, el informe del Minem identificó 145 áreas no operadas a nivel nacional, entre las que se incluyen 18 Convenios de Evaluación Técnica (CET). Para el gremio, estas cifras refuerzan la importancia de promover nuevas inversiones que permitan continuar evaluando el potencial hidrocarburífero del país. En gas natural, el Minem estimó también 45,6 TCF de recursos prospectivos, asociados a acumulaciones aún no descubiertas. No equivalen a reservas disponibles: su existencia y viabilidad deben evaluarse mediante exploración.

Finalmente, la SPH consideró fundamental fortalecer la coordinación entre las entidades del Estado para reducir trabas y evitar duplicidades administrativas que retrasen la ejecución de proyectos. El gremio reiteró que facilitar el desarrollo oportuno de los recursos disponibles, bajo condiciones de inversión claras y estables, permitirá avanzar en el fortalecimiento de la seguridad energética del Perú.