Felipe Cantuarias, presidente de la SPH, sostuvo que el próximo gobierno tiene la oportunidad de construir una hoja de ruta seria, técnica y de largo plazo para asegurar energía sostenible. Foto: SPH.
Felipe Cantuarias, presidente de la SPH, sostuvo que el próximo gobierno tiene la oportunidad de construir una hoja de ruta seria, técnica y de largo plazo para asegurar energía sostenible. Foto: SPH.
Por Redacción EC

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), subrayó que la nueva etapa que inicia el país debe estar marcada por una transición ordenada y democrática, así como por el fortalecimiento de la estabilidad política e institucional, condiciones indispensables para recuperar la confianza, atraer inversiones y avanzar en las reformas necesarias para impulsar la seguridad energética y el desarrollo económico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.