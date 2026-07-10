La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), subrayó que la nueva etapa que inicia el país debe estar marcada por una transición ordenada y democrática, así como por el fortalecimiento de la estabilidad política e institucional, condiciones indispensables para recuperar la confianza, atraer inversiones y avanzar en las reformas necesarias para impulsar la seguridad energética y el desarrollo económico.

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En ese contexto, la SPH planteó que el próximo gobierno impulse una hoja de ruta para reactivar la exploración de hidrocarburos, fortalecer la seguridad energética del país, recuperar la inversión privada y ampliar el acceso a energía competitiva en más regiones. Actualmente, más de 2.5 millones de hogares y cerca de 350 mil vehículos utilizan gas natural diariamente, lo que evidencia la importancia de seguir impulsando su desarrollo y masificación.

De acuerdo con el gremio, el Perú requiere una agenda integral que reconozca el rol estratégico del gas, el petróleo y la exploración responsable como parte de una política pública orientada a garantizar abastecimiento, competitividad, empleo y desarrollo territorial

“Sin una política energética clara, el país seguirá expuesto a contingencias, dependencia de importaciones y pérdida de competitividad. El próximo gobierno tiene la oportunidad de construir una hoja de ruta seria, técnica y de largo plazo para asegurar energía suficiente y sostenible para los peruanos”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

La SPH propuso cuatro prioridades para ordenar esta agenda. La primera es reactivar la exploración de hidrocarburos para reponer reservas y reducir la exposición del país a la volatilidad internacional. La segunda es fortalecer la seguridad energética con planificación, infraestructura, permisos oportunos y mecanismos que permitan anticipar riesgos.

La tercera es recuperar la inversión mediante reglas claras y estabilidad jurídica. Finalmente, se plantea acelerar la masificación del gas natural, especialmente en regiones donde este recurso aún no llega a hogares, transporte, comercios e industrias.

El gremio recordó que el gas natural ya cumple un rol clave en la economía peruana: aporta cerca del 40% de la generación eléctrica del país y ha permitido mejorar la competitividad de hogares, pymes, industrias y transporte. Sin embargo, aún existen 14 regiones sin acceso a este recurso, por lo que cerrar esa brecha debe ser una prioridad nacional.

En materia de exploración e inversión, la SPH advirtió que el país enfrenta señales que requieren atención urgente. El Perú cuenta con 18 cuencas con potenciales reservas de hidrocarburos, pero solo 5 están activas; además, los contratos de exploración pasaron de 41 en 2015 a 5 en 2024, y en 2025 no se registraron pozos exploratorios. Para el gremio, este escenario evidencia la necesidad de devolver predictibilidad al sector y convertir el potencial energético en inversión, canon, regalías y desarrollo regional.