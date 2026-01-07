La producción anual de petróleo se ubicó en 44.15 miles de barriles por día (MBPD) en 2025, lo que representó un crecimiento de 8,6% frente a los 40.63 MBPD registrados en 2024, informó la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), con base en cifras de Petro-Perú.

En tanto, en diciembre de 2024, la producción alcanzó los 37.20 MBPD, una cifra menor frente a los 44.28 MBPD reportados en el mismo periodo del año anterior.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Asimismo, los datos oficiales señalaron que entre los lotes con mayor producción de petróleo el año pasado fueron: el Lote 95, ubicado en Loreto, con 18.56 MBPD; Lote X, en Piura, con 8.14 MBPD; seguido del Lote Z-69 en Piura, con 3.36 MBPD.

De otro lado, los lotes que no registraron producción fueron: el Lote 67 en Loreto y el Lote Z-6 en Piura, entre otros.

MÁS INFORMACIÓN: Puerto del Callao es el primer puerto del Perú en incorporar IA para prevenir accidentes en operaciones portuarias

Producción de gas natural

Por otra parte, la producción de gas natural registró un aumento, al pasar de 1,365 millones de pies cúbicos por día (MMCFD) en noviembre a 1,466 MMPCD en el mes de diciembre de 2025. De esta forma, en el año 2025 la producción total de gas natural ascendió a 1,445 MMPCD un 3% menos que lo obtenido en el año 2024 (1,395 MMPCD).

Finalmente, la SPH señaló que durante el año 2025, los lotes con mayor crecimiento en la producción de gas natural fueron el Lote 88 con 856 MMPCD, el Lote 56 con 271 MMPCD y Lote 57 con 250 MMPCD todos ubicados en el departamento de Cusco.