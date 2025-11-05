La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que la producción de petróleo en el mes de octubre de 2025 alcanzó los 42.420 Miles de Barriles por Día (MBPD) superando en 14% a lo registrado en el mismo periodo de 2024, según cifras de Perú-Petro.

Asimismo, los datos oficiales señalaron que entre los lotes con mayor producción de petróleo al décimo mes del año se encontraron: el Lote 95, ubicado en Loreto, con 14.15 MBPD; Lote X, en Piura, con 8.30 MBPD; seguido del Lote Z-69 en Piura, con 3.17 MBPD.

De otro lado, los lotes que no registraron producción fueron: el Lote 67 y el Lote 8 ubicados en Loreto, entre otros.

Producción de gas natural

La SPH indicó que la producción de gas natural registró una ligera disminución, al pasar de 1,484 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) en septiembre a 1,346 MMPCD en el mes de octubre de este año. En comparación con el mismo periodo del año anterior, se observa una caída del 2%.

Finalmente, durante el mes de análisis, los lotes con mayor crecimiento en la producción de gas natural fueron el Lote 88 con 783 MMPCD, el Lote 56 con 254 MMPCD y Lote 57 con 243 MMPCD todos ubicados en el departamento de Cusco.