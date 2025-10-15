La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que la producción de petróleo en el mes de septiembre de 2025 alcanzó los 43.38 Miles de Barriles por Día (MBPD) superando en 24.6% a lo registrado en el mismo periodo de 2024, según cifras de Perú-Petro.

Asimismo, los datos oficiales señalaron que entre los lotes con mayor producción de petróleo al noveno mes del año se encontraron: el Lote 95, ubicado en Loreto, con 16.18 MBPD; Lote X, en Piura, con 8.34 MBPD; seguido del Lote 8, en Loreto, con 3.88 MBPD.

De otro lado, los lotes que no registraron producción fueron: el Lote 67 en Loreto y el Lote Z-6 en Piura.

Producción de gas natural

Por otra parte, la producción de gas natural registró una ligera disminución, al pasar de 1,501 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) en agosto a 1,484 MMPCD en el mes de setiembre de este año. En comparación con el mismo periodo del año anterior, se observa un caída del 6,9%.

Finalmente, la SPH señaló que durante el mes de análisis, los lotes con mayor crecimiento en la producción de gas natural fueron el Lote 88 con 917 MMPCD, el Lote 56 con 255 MMPCD y Lote 57 con 243 MMPCD todos ubicados en el departamento de Cusco.