Resumen

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Entre los lotes con mayor producción durante marzo figuran el Lote 95 con 13.69 MBPD, ubicado en Loreto. Foto: ANDINA/Difusión
Entre los lotes con mayor producción durante marzo figuran el Lote 95 con 13.69 MBPD, ubicado en Loreto. Foto: ANDINA/Difusión
Por Redacción EC

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que, según las últimas cifras oficiales de Perú-Petro, la producción de petróleo en el Perú alcanzó un promedio de 37.45 miles de barriles por día (MBPD) durante el primer trimestre de 2026, registrado una caída de 19,9% respecto al primer trimestre del año 2025 cuando la producción fue de 46.80 MBPD.

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