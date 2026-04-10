La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que, según las últimas cifras oficiales de Perú-Petro, la producción de petróleo en el Perú alcanzó un promedio de 37.45 miles de barriles por día (MBPD) durante el primer trimestre de 2026, registrado una caída de 19,9% respecto al primer trimestre del año 2025 cuando la producción fue de 46.80 MBPD.

En detalle, solo en el mes de marzo de 2026, la producción llegó a 38.94 MBPD, mostrando una recuperación respecto a meses previos.

Entre los lotes con mayor producción durante marzo figuran: Lote 95 con 13.69 MBPD, ubicado en Loreto; seguido del Lote X con 7.40 MBPD, ubicado en Piura y el Lote Z69 con 4.06 MBPD, ubicado también en Piura.

Producción de gas natural

De otro lado, la producción de gas natural registró un promedio de 1.148 millones de pies cúbicos por día (MMCFD) durante el primer trimestre de 2026, lo que significó una caída de 10,2% respecto al primer trimestre del año 2025 cuando la producción alcanzó los 1,279 MMCFD.

En marzo de 2026, la producción de gas natural fue de 836 MMCFD. En este mes, los lotes con mayor producción fueron: Lote 88 con 519 MMCFD; Lote 57 con 131 MMCFD y Lote 56 con 119 MMCFD, todos ubicados en Cusco.

“Para reactivar la producción y atraer nuevas inversiones es fundamental garantizar condiciones de previsibilidad, respeto a los contratos vigentes y estabilidad para el desarrollo de proyectos. Así como asegurar la continuidad institucional y una regulación clara que permita destrabar inversiones en espera y fortalecer la seguridad energética del país, señaló el gremio”, subrayó la SPH.