Los lotes que no registran producción son: Lote 67, XV, XX, Z-6, entre otros. (Foto: GEC)
Los lotes que no registran producción son: Lote 67, XV, XX, Z-6, entre otros. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que según las últimas cifras oficiales de Perú-Petro, la producción de petróleo en Perú alcanzó 39,44 miles de barriles por día (MBPD) en el mes de septiembre de 2026, lo que, si bien significó un leve crecimiento respecto al mes anterior, en términos interanuales representó una disminución de 6,9%.

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