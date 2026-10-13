La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que según las últimas cifras oficiales de Perú-Petro, la producción de petróleo en Perú alcanzó 39,44 miles de barriles por día (MBPD) en el mes de septiembre de 2026, lo que, si bien significó un leve crecimiento respecto al mes anterior, en términos interanuales representó una disminución de 6,9%.

Entre los lotes con mayor producción durante el periodo indicado figuran: el Lote 95 ubicado en Loreto con 11.612 MBPD; el Lote X con 9,084 MBPD (Piura) y el Lote 8 con 4,334 MBPD, (Loreto). Por otro lado, los lotes que no registran producción son: Lote 67, XV, XX, Z-6, entre otros.

Además, la producción de gas natural experimentó un ligero aumento en el mes de análisis, al pasar de 1,639 millones de pies cúbicos por día (MMCFD) en agosto a 1,643 MMCFD en septiembre del 2026. Respecto al mismo mes del año pasado se observa una disminución de 10%.

En este escenario, los lotes que reportaron mayor crecimiento de producción fueron: Lote 88 con 1,034 MMCFD, Lote 56 con 325 MMCFD y Lote 57 con 213 MMCFD, todos ubicados en Cusco.

Para la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, los resultados de septiembre muestran que, pese al ligero repunte mensual, la producción de petróleo continúa por debajo de los niveles registrados hace un año.

“Esta tendencia evidencia la necesidad de impulsar nuevas inversiones en exploración y desarrollo de nuestros recursos, pero también de avanzar en la masificación del gas natural para que más hogares, comercios e industrias puedan acceder a una energía más competitiva. Ambos desafíos son fundamentales para fortalecer la seguridad energética del país y aprovechar de manera responsable nuestro potencial hidrocarburífero”, indicó la SPH.