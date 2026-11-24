La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) respaldó la decisión del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de declarar en situación de emergencia las actividades vinculadas al abastecimiento de combustibles a nivel nacional ante el fenómeno de El Niño 2026-2027. Asimismo, planteó ampliar el alcance de las medidas preventivas para incluir expresamente al gas natural y sus particularidades de transporte y distribución.

El gremio destacó la importancia de anticipar contingencias y fortalecer la capacidad de respuesta del sector energético en toda la cadena de valor, desde la exploración y explotación hasta la distribución. Recordó que los hidrocarburos representan aproximadamente el 67% de la matriz energética nacional y son fundamentales para el transporte, la generación eléctrica, la industria y otras actividades productivas.

En ese contexto, advirtió que las lluvias intensas, crecidas y vaciantes de ríos, deslizamientos y oleajes anómalos podrían afectar las operaciones en los lotes de producción, el acceso a campamentos e instalaciones, y el transporte de crudo y gas desde los yacimientos, con impacto en la continuidad del suministro.

En el caso del gas natural, que abastece a más de 2,5 millones de hogares, la SPH señaló la necesidad de considerar las distintas modalidades de distribución. En diversas ciudades del interior, el suministro depende de cisternas que transportan gas natural licuefactado (GNL) por carretera hasta plantas de regasificación, una operación logística que requiere medidas de prevención frente a posibles restricciones de tránsito ocasionadas por lluvias intensas, inundaciones o deslizamientos.

En ese sentido, la SPH consideró conveniente complementar la declaratoria, actualmente enfocada en combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP), con disposiciones específicas para el gas natural. El objetivo es contar con mecanismos que permitan responder oportunamente ante eventuales contingencias, considerando las características técnicas y operativas de este servicio público.

Como antecedente, recordó que se establecieron medidas temporales sobre determinadas disposiciones de calidad del servicio eléctrico y compensaciones por interrupciones directamente ocasionadas por El Niño. La SPH planteó evaluar mecanismos equivalentes, adecuados al marco regulatorio del gas natural y de las actividades de exploración y explotación, para afectaciones no atribuibles a los concesionarios o contratistas, sujetos a verificación y sin comprometer las obligaciones de seguridad.

Entre las medidas propuestas, el gremio destacó facilitar habilitaciones y procedimientos temporales para el transporte, almacenamiento y despacho de combustibles, GLP, gas natural comprimido (GNC) y GNL, así como el uso de infraestructura alternativa que cumpla las condiciones de seguridad. También propuso prever rutas y puntos de abastecimiento alternativos hacia las plantas de regasificación.

Asimismo, recomendó fortalecer el monitoreo preventivo de inventarios, la autonomía de almacenamiento y los puntos críticos de la cadena logística, priorizando a los hogares y servicios esenciales. Para ello, consideró fundamental la participación activa del Minem y Osinergmin, así como agilizar la evaluación de autorizaciones excepcionales..

La SPH recordó que este mecanismo ya ha sido aplicado en proyectos como las instalaciones de abastecimiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, estaciones de licuefacción de gas natural en Piura y soluciones móviles de GNL para el transporte pesado. Finalmente, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y operadores en la identificación de riesgos y la implementación de medidas preventivas que fortalezcan la seguridad energética del país.