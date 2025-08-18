La reciente aprobación de la Ley N.º 32315, que impulsa la masificación del gas natural mediante una tarifa nivelada, marca un avance importante para generar ahorros significativos y cerrar brechas de acceso a energía limpia y segura en Lima y las regiones, aseguró la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

Sin embargo, el gremio consideró clave que este beneficio se amplíe a todos los clientes regulados, para asegurar la equidad y la sostenibilidad de las inversiones necesarias para expandir el servicio a más peruanos.

La SPH explicó que el beneficio alcanzará a los usuarios con consumos menores a 50,000 m³ al mes. Por ejemplo, un hogar que actualmente gasta unos S/203 mensuales en electricidad para cocina y terma, o S/105 usando GLP, podría reducir su gasto a solo S/49 al utilizar gas natural, obteniendo un ahorro de hasta 76%.

Señalaron que este alivio económico liberaría recursos que las familias podrían destinar a salud, educación o al impulso de pequeños emprendimientos locales, generando un impacto positivo en su calidad de vida y en la economía de la comunidad.

“La tarifa nivelada puede ser un motor de equidad si se aplica correctamente, permitiendo que familias en regiones como Cusco, La Libertad o Lambayeque paguen un precio similar al de Lima. Sin embargo, al no incluir a usuarios de mayor consumo en la tarifa nivelada, se restringe la expansión de redes, postergando el acceso de miles de hogares y pymes”, afirmó Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

El gremio también precisó que, en la última década, el sector privado ha invertido más de US$400 millones en regiones sin conexión directa al sistema de transporte de gas natural, recursos que hoy se ven amenazados por distorsiones regulatorias.

En el marco de la próxima “XIV Conferencia Gas Natural Perú 2025” (a realizarse el 26 de agosto en el hotel Real Intercontinental Lima); la SPH advirtió que, al excluir a grandes consumidores, la ley limita la base de usuarios que financian el sistema.

Asimismo, Cantuarias enfatizó que para garantizar el éxito de la norma es urgente que el Estado y los reguladores trabajen de forma coordinada y técnica, priorizando la reglamentación pendiente que debió concretarse en julio. “Se necesita una visión de largo plazo que garantice sostenibilidad, equidad y eficiencia, de manera que el gas natural se convierta en una verdadera herramienta de desarrollo para todas las regiones del país”, puntualizó.