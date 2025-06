El mercado de las startups recuperó el interés de los inversionistas en 2024, con un incremento de 10% en el financiamiento global, según el estudio ‘Impacto Socio-Económico de South Summit en Madrid’, elaborado por la consultora PwC. En total, el capital levantado a nivel mundial ascendió a US$ 337.000 millones.

Si bien dicho crecimiento es 10% mayor que el 2023, todavía está por debajo de lo conseguido el 2022, cuando las startups generaron capitales por un total de US$ 496.000 millones. De acuerdo al estudio “este repunte se explica en gran medida por la mejora del contexto macroeconómico, con un aterrizaje suave de la economía, y la priorización por parte de inversiones de rondas de financiación en empresas más maduras”.

América Latina no es ajena a este escenario, pues estas empresas enfocadas en la innovación y la tecnología, atrajeron capitales por un total de US$ 3.900 millones el 2024. La cifra representa 8% más que el periodo anterior.

Desarrollo de startups latinoamericanas

Santiago Muguruza, responsable global de BBVA Spark, conversó con Día 1 en el South Summit realizado en Madrid en colaboración con el IE University. En su opinión, los países cada vez aplican más rápido las estrategias para construir y desarrollar el ecosistema de las startups; aunque en América Latina (Latam), todavía hay aspectos que fortalecer para asemejarse a grandes mercados como el español.

Como refiere, para construir este ecosistema se necesitan piezas importantes o ‘building blocks’, tales como: los agentes orquestadores —como Endeavor, que apoya emprendimientos de alto impacto en Latam— y el talento técnico. “Talento técnico existe, pero para transformarlo en talento emprendedor con un nivel de ambición muy elevado, se necesitas mucho ‘coaching’”, resalta.

A esto se le suma la necesidad de catalizar el capital o conseguir inversiones más tolerantes al riesgo. Aquí, para Muguruza, las instituciones públicas tienen una labor importante. Por ejemplo, comenta, el gobierno español le da su primer financiamiento a la empresa hasta que crezca y a partir de ello, atraiga inversiones privadas.

“Estas piezas no se construyen de un día para otro, pero suelen desarrollarse en cadena: primero surge un venture capital pequeño, que recibe apoyo del gobierno para crecer; con ese respaldo, puede hacer cheques más grandes. Así nace el primer unicornio. A partir de ese unicornio, surgen los alumni que crean sus propios fondos o startups. Ese es el ‘playbook’. Y para acelerar todo el proceso, la mejor forma es echarle más gasolina al fuego”, menciona.

Ecosistema peruano de startups

Si observamos a América Latina, México, con un mercado 50% más pequeño que el español, tiene un crecimiento; aunque rezagado. En Sudamérica, Colombia está demostrando dinamismo tal como Argentina. No obstante, en Perú, “estamos esperando a que se vayan creando los ‘building blocks’” , menciona.

Precisamente, nuestro país todavía no cuenta con un unicornio —startup valorizada por encima de los US$ 1.000 millones—. No obstante, Juan de Antonio, fundador & CEO de Cabify, empresa que tiene 14 años en el Perú, destaca el crecimiento del mercado de estos emprendimientos.

“El panorama ha cambiado de forma radical. Hace 14 años, eran pocas las startups que estaban floreciendo. Hoy cifras de asociaciones de Venture Capital y startups en el Perú, hablan de que se han invertido [en Perú] US$ 250 millones en los últimos tres años. Se ha avanzado mucho, pero todavía falta por hacer. Este recorrido es largo porque todavía falta que aparezcan empresas que adquieran la categoría de unicornio”, destaca.

Para el CEO, nuestro país podría ver ejemplos en naciones europeas donde hay leyes que incentivan la inversión privada e incluso establecen marcos regulatorios para dar confianza a los inversores.