Stock de viviendas aumenta cinco veces en el Callao: ¿Por qué es atractivo invertir en este distrito?

El mercado inmobiliario peruano cerró el tercer trimestre de 2025 con indicadores positivos. Según la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip), las ventas de viviendas crecieron 22% interanual en septiembre, con un promedio de más de 2.000 unidades vendidas por mes en los últimos dos meses.

Entre las regiones con mayor dinamismo, el Callao destacó como una de las zonas de mayor crecimiento, al pasar de 200 unidades vendidas el año pasado a más de 1.000 en 2025. De acuerdo con Ana Cecilia Gálvez, gerente general de Codip, este resultado se debe principalmente a dos grandes proyectos —de Imagina y Cosapi— y a la ordenanza de vivienda de interés social (VIS) implementada en el puerto, la primera de su tipo a nivel nacional.

“El Callao trabajó con el Ministerio de Vivienda en una normativa propia de vivienda social, y eso ha generado un marco más atractivo para los desarrolladores. Esa ventaja regulatoria permitirá que el crecimiento continúe en 2026”, explicó Gálvez.

Además, la ejecutiva destacó que el Callao cuenta con zonas industriales en reconversión urbana, especialmente en los ejes de las avenidas Argentina y Colonial, lo que amplía el potencial para nuevos proyectos residenciales. “Esperamos que el Callao mantenga su tendencia de crecimiento, aprovechando su marco normativo y su disponibilidad de terrenos”, añadió.

Viviendas más compactas, pero funcionales

A nivel de Lima Metropolitana, los departamentos de 60 a 70 metros cuadrados se consolidaron como los más demandados durante el 2025, representando el 25,7% de las ventas, según el informe del área de Data Analytics de CODIP.

La preferencia se concentra en viviendas de 2 y 3 dormitorios, impulsadas por compradores que priorizan el equilibrio entre espacio, ubicación y precio. “Estos formatos reflejan cómo está cambiando la forma de vivir en Lima. Son viviendas funcionales y accesibles que responden a las necesidades reales de las familias y profesionales jóvenes”, indicó Gálvez.

/ DIANA CHAVEZ

El estudio también revela que la absorción promedio del mercado alcanzó 4,3%, una de las más altas de los últimos años, mientras el stock total creció 16%, superando las 50.000 unidades en oferta.

Gálvez precisó que la Vivienda de Interés Social sigue siendo un motor clave del mercado, especialmente en zonas como Lima Norte, Sur y Moderna, donde la oferta formal está consolidando nuevos polos de desarrollo urbano.